Cele mai noi jocuri pe PlayStation Plus: ce titluri se alătură serviciului în octombrie

Grand Theft Auto! Dragon Quest! Assassin`s Creed!

Sony a dezvăluit următoarea rundă de jocuri care va ajunge la serviciul său de abonament PlayStation Plus în octombrie pentru abonații Premium și Extra.

Titlul principal este Grand Theft Auto: Vice City, versiunea ediție definitivă remasterizată anterior pentru PS4 și PS5.

Dar fanii Dragon Quest vor fi mulțumiți de cinci jocuri din serie adăugate la PS Plus: Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age, Dragon Quest Builders și continuarea sa, Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below și Dragon Quest Heroes 2: Explorer’s Edition.

Fanii Assassin’s Creed au multe de jucat și cu Assassin’s Creed Odyssey (cel grecesc), Assassin’s Creed Syndicate (cel din Londra), Assassin’s Creed 3 (cel american) și Assassin’s Creed Chronicles China, India și Rusia (cele 2.5D).

Jocul de groază The Medium sosește la timp pentru Halloween, alături de interiorul întunecat și răsucit, precum și de Naruto to Boruto: Shinobi Striker și clasicul indie Hohokum.

În ceea ce privește alți clasici care se alătură serviciului, Yakuza 3, 4 și 5 sunt pe drum, precum și Inside, Ultra Street Fighter 4, Castlevania: Lords of Shadow și Everyday Shooter.

Toate aceste jocuri vor fi disponibile începând cu 18 octombrie, mai multe detalii pe blogul PlayStation.

Lista completă este mai jos: