De ce a devenit imposibil să lansezi un joc în China: ce înseamnă asta, de fapt

Înghețarea acordării de noi licențe de jocuri video se extinde și în 2022.

Administrația Națională a Presei și Publicațiilor (NPPA), care se ocupă de acordarea de licențe pentru jocurile video în China, nu a publicat o listă cu noi titluri aprobate de la sfârșitul lunii iulie. Aceasta marchează cea mai lungă suspendare a noilor licențe de joc din țară de la o pauză de nouă luni în 2018, care a urmat unei remanieri de reglementare.

Drept urmare, mii de studiouri mici și firme legate de jocurile video, inclusiv cele implicate în comercializare, publicitate și publicare, și-au încetat activitatea în ultimele câteva luni.

Aproximativ 14.000 dintre aceste întreprinderi au fost radiate din iulie, potrivit unui raport publicatde ziarul de stat Securities Daily, care a citat date de la firma de urmărire a registrului de afaceri Tianyancha. Acest număr a însemnat o accelerare considerabilă față de cele 18.000 de firme de jocuri video care și-au închis pe parcursul anului 2020.

China a pus tunurile pe industrie

Firme mai importante, cum ar fi proprietarul TikTok, ByteDance, gigantul de căutare online Baidu și Tanwan Games și-au redus pierderile, concediind un număr de angajați implicați în segmentul de jocuri video al operațiunilor lor.

Între timp, liderii din industrie Tencent Holdings și NetEase pun mai multe resurse pe piețele de peste mări.

Tencent, cu sediul în Shenzhen, care conduce cea mai mare afacere de jocuri video din lume după venituri și super-aplicația WeChat, intenționează să deschidă un nou studio de dezvoltare de jocuri video în Singapore, sub subsidiara TiMi Studio Group. TiMi este dezvoltatorul din spatele a două dintre cele mai mari hituri de jocuri mobile de la Tencent, Honor of Kings și Call of Duty: Mobile.

Înghețarea noilor licențe a venit la câteva luni după ce președintele Xi Jinping a ridicat problema dependenței de jocuri în rândul tinerilor țării în timpul Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez, cealaltă jumătate a evenimentului anual de „două sesiuni” din China, din martie. Cealaltă măsură majoră, o restricție de joc săptămânală de trei ore pentru minori, a fost anunțată în august.