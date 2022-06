Cel mai important detaliu despre Diablo IV, confirmat oficial: de ce va fi de zece ori mai bun decât Immortal

Diablo Immortal este un succes răsunător, dar din cei aproximativ 10 milioane de utilizatori care l-au accesat, mulți dintre ei sunt dezamăgiți de mecanica pay-to-win (plătește ca să câștigi). Faptul că aceiași utilizatori sunt îngrijorați că Diablo IV va împrumuta un mecanism similar de joc nu ar trebui să vină ca o surpriză.

Rod Fergusson este general manager al francizei Diablo, în cadrul Blizzard, iar având în vedere scandalul astronomic din jurul lansării Diablo Immortal, până la nivelul în care jocul a fost retras din două țări, Belgia și Olanda, oficialul a fost nevoit să vină cu câteva precizări legate de Diablo IV. Mai precis, în cadrul unei postări pe Twitter, a explicat, într-o manieră destul de abstractă de altfel, mecanismul de monetizare al viitorului joc.

To be clear, D4 is a full price game built for PC/PS/Xbox audiences. We are committed to delivering an incredible breadth of content after launch, for years to come, anchored around optional cosmetic items & full story driven expansions. More details soon. Necro blog tomorrow!

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 12, 2022