Cel mai bine plătit domeniu din România, în cifre exacte: salarii de până la 40.000 de lei pe lună

În România, niciun domeniu nu vine la pachet cu salarii mai competitive decât IT-ul. Avem unii dintre cei mai pricepuți experți în această industrie la nivel european, iar abilitățile lor se reflectă și în niște lefuri foarte generoase.

La nivel național, am ajuns la un salariu mediu pe zona de IT de aproximativ 6000 de lei pe lună, în creștere constantă. Doar de la începutul anului, creșterea a fost de aproximativ 10% până în prezent. Astfel de sume reprezintă și motivul pentru care, când vine vorba de reconversie profesională, cei care se gândesc la o schimbare de carieră, se aruncă în programare și alte arii din zona tech.

Cât se câștigă în IT, de câți oameni este nevoie

„Candidaţii din IT sunt cunoscuţi drept privilegiaţii pieţei de recrutare – îşi găsesc foarte uşor job, sunt bine plătiţi, iar avansul tehnologic rapid le permite să aibă permanent oportunităţi de creştere. Acest avans tehnologic, cât şi numărul insuficient de specialişti în IT le creează contextul de a fi extrem de selectivi atunci când vine vorba de angajare. Cu un deficit de aproximativ 25.000 de IT-işti, companiile sunt nu doar generoase în ofertele financiare pe care le fac, dar şi foarte deschise la a primi candidaţi care au trecut printr-o reconversie profesională către acest domeniu. Deşi aceştia pornesc de la un nivel de juniorat, angajatorii sunt dispuşi să investească mai departe în specializarea lor la locul de muncă”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.

Pentru o analiză realistă a lefurilor, putem folosi ca referință datele din platforma Salario, comparatorul eJobs. Așa aflăm că doar 4% din IT-iști au sub 2000 de lei salariu, în timp ce 12% se situează între 2000 și 3000 de lei, pe când cea mai mare parte se bucură de un salariu între 4000 și 7000 de lei, vorbim de 32,6%. Pe zona de 3000 – 4000 de lei sunt 14,2% dintre oameni. Între 7000 și 10.000 de lei pe lună câștigă 21% dintre angajații în acest domeniu, dar și peste 10.000 de lei, încasează 16,2% dintre persoanele care și-au introdus datele salariale în platformă.

„Din multe puncte de vedere, IT-ul este un domeniu atipic. Spre exemplu, vedem specialişti foarte căutaţi, care ajung să ocupe poziţii cheie în companie şi încasează salarii comparabile sau chiar mai mari decât ale unui director general. Este cazul arhitecţilor IT, spre exemplu, care pot câştiga şi 40.000 de lei pe lună. Pragurile sunt ridicate chiar şi pentru juniori, astfel încât salariile de intrare sunt de aproximativ 3.500-4.000 de lei pe lună. În ceea ce priveşte media salarială pentru programatori, aceasta este de 6.000 de lei”, explică Roxana Drăghici.

Pe lângă salariu, partea bună cu IT-ul este că majoritatea angajatorilor sunt mult mai deschiși la telemuncă sau activitate remote decât în alte domenii. ”Este un tip de flexibilitate pe care o vedem nu doar în România, ci şi în străinătate. De altfel, din ce în ce mai mulţi IT-işti români lucrează din ţară pentru angajatori de peste hotare, la fel cum şi companiile de la noi importă specialişti din alte ţări fără a le condiţiona angajarea de prezenţa fizică la birou”, atrage atenția Drăghici.