Cei mai triști și săraci dintre români: împrumutații la bănci. Au început să plătească scump

Românii care au credite la bănci, în această perioadă marcată de inflație, sunt demni de compătimit. Creditele bancare se transformă în adevărate poveri financiare, pentru bugetele noastre tot mai reduse.

Prima zi a săptămânii aduce o creștere importantă a ROBOR, indicele care se ia in calcul pentru creditele contractate înainte de luna mai a anului 2019. Începând cu luna mai a anului 2019, indice de referință pentru calcularea creditelor de consum a devenit IRCC.

Luni, indicele ROBOR la trei luni a atins pragul de 4,25%%, fata de 4,03%, valoarea afișată în ședința precedentă. În aceeași ordine de idei, ROBOR la șase luni a atins 4,30%, de la 4,17%.

Analiștii economici anticipează faptul că nu ar trebui să stea liniștiți nici românii care au contractat credite noi, adică după luna mai a anului 2019. Deși apele par liniștite în privința lor acum, IRCC ar urma să crească, până la finele lui 2022, până la nivelul de 4%, în timp ce, pentru aceeași perioadă de referință, evoluția ROBOR ar urma să ducă indicele la 4,5%.

Dobânzile vor continua să crească în perioada următoare, cred cei mai mulți dintre analiștii financiari. Tonul a fost dat chiar de BNR, la începutul lunii trecute, când a majorat dobânda de referință.

Îți amintesc faptul că membrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României au hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară, informează banca centrală.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,5% pe an, de la 3% pe an şi creşterea ratei dobânzii la

facilitatea de depozit la 1,5%, de la 1% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit”, a anunţat BNR.