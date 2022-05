Cea mai nouă Tesla în flăcări, un avertisment important pentru fanii gigantului lui Elon Musk

În weekendul care tocmai s-a încheiat, o Tesla Model Y a luat foc în Vancouver, Canada. Nu este prima oară când se întâmplă asta cu o mașină a gigantului condus de Elon Musk. Investigația va fi una de lungă durată, dar circumstanțele în care s-a petrecut incendiul sunt terifiante.

O mașină Tesla Model Y s-a aprins în Canada și a dat naștere unui nou val de dezbateri legate de siguranța bateriilor masive din mașinile electrice. Nici calculatoarele de bord sau ”inteligența artificială” dintr-un astfel de bolid nu pare să fie foarte deșteaptă, având în vedere că șoferul a trebuit să spargă geamul propriei mașini ca să iasă. Nu de alta, dar atât portierele, cât și toate geamurile, s-au blocat de la începutul incendiului.

Mașina electrică de la Tesla, subiect de investigație

Transport Canada, autoritatea națională pentru siguranță în domeniul transporturilor, a făcut deja apel la Tesla pentru inițierea unei investigații comune, cu scopul de a înțelege cum a fost posibil un eveniment precum cel de acum câteva zile. Oficialii autorității similare din Statele Unite, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) au declarat și ei că au luat la cunoștință evenimentul și încearcă să obțină informații suplimentare de la producătorul mașinii.

Jamil Jutha este numele șoferului din Tesla Model Y, cumpărată în urmă cu doar 8 luni, care a luat foc în Vancouver. ”A trebuit să sparg un geam ca să scap din mașină. Am dat cu picioarele în fereastră până am spart-o. Totul s-a oprit. Energia electrică nu mai funcționa. Ușile nu s-au deschis, geamurile nu s-au dat în jos, așa că m-am gândit că trebuie să ies naibii din mașină, așa că am început să lovesc”, își aduce aminte supraviețuitorul incidentului.

Doar câteva minute au fost suficiente ca focul din afara mașinii să ajungă în mașină. Pompierii au venit după aproximativ cinci minute și au stins imediat incendiul. Tesla nu a emis încă un comunicat de presă pe marginea incidentului.