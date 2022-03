Ce trebuie să scoți din priză ca să plătești mai puțin: cum micșorezi factura la curent, în pași simpli

Poate că ai auzit multe despre importanța deconectarii aparatelor electrocasnice pentru a economisi energie electrică. Dar te întrebi ce dispozitive sau electronice din casă ar trebui să scoți din priză.

Economiile de costuri și conservarea energiei sunt motivele pentru a deconecta aparatele electrocasnice. Fluctuațiile de putere pot duce la incendii electrice fatale în case, pe care le poți evita ținându-le deconectate atunci când nu sunt utilizate. Așadar, pentru a nu mai risipi energie, poți deconecta următoarele dispozitive electrice.

Aparatele care consumă electricitate chiar și atunci când le stingi, dar le lași în priză contribuie la facturile mari, egale cu aproape 23% din consumul total de energie. Aceste dispozitive și electronice sunt încărcătoare pentru telefoane și laptopuri și dispozitive de divertisment cum ar fi console de jocuri, unități TV, DVR etc. Scoate-le din prize imediat după încărcare la 100%.

Ce trebuie să scoți din priză

De asemenea, mașina de spălat vase, frigiderul și cuptorul: acestea sunt cele trei electrocasnice pe care le folosești cel mai mult. Cu toate acestea, nu ar trebui să deconectezi aceste aparate pentru a economisi energie. Nu ar trebui să deconectezi nici măcar sobele electrice, pentru că practic nu fac nimic atunci când sunt oprite.

Frigiderul tău poate folosi puțină energie, deoarece păstrează și răcește alimentele. Dar toate vin încorporate cu prize ascunse care consumă aproape zero wați de electricitate. Aparatele de scos din priză în bucătărie sunt electrocasnice mici precum blenderul, prăjitorul de pâine, robotul de bucătărie, aparatul de cafea, cuptorul cu microunde etc. Pe scurt, orice are un display digital ar trebui deconectat.

După utilizare, ar trebui să deconectezi computerul desktop, monitorul, laptopul, imprimanta, scanerul, modemul sau orice altceva conectat la aceste elemente. E indicat să le oprești în fiecare noapte și când nu sunt în uz activ. Acest lucru înseamnă să îți faci un obicei de a deconecta aparatele, pentru a economisi energie și de a nu le lăsa în modul de așteptare. De asemenea, le veți proteja de daune semnificative de la supratensiune și scurtcircuit.

Încă un lucru pe care îl poți face pentru a salva planeta și buzunarul este să cumperi electronice și electrocasnice clasificate Energy Star.