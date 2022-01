Ce se întâmplă cu prețurile la apartamente: vestea proastă pentru imobiliare vine chiar de la bănci

În 2021, prețurile la apartamentele din România au crescut într-un ritm alarmant, chiar dacă s-au vândut în continuare ca pâinea caldă. Din păcate, conform experților, situația nu va fi mai optimistă nici în 2022.

Gyula Fatér este președintele OTP Bank România. Din această poziție, înțelege foarte bine evoluția pieței monetare și, mai ales, a creditelor bancare. În contextul în care creditele imobiliare reprezintă o importantă piață banca pe care o reprezintă, are o viziune foarte clară a domeniului imobiliar de la noi, iar veștile nu sunt deloc optimiste pentru români. În opinia sa, 2022 va un nou an al scumpirilor.

Bula imobiliară din România se accentuează în 2022

Gyula Fatér insistă pe faptul că prețurile la locuințe vor crește și în 2022 din cauza inflației care trebuie să se reflecte în orice se vinde și se cumpără în România.

”Înainte de a discuta modul în care va evolua sistemul bancar în 2022, ar trebui mai întâi să luăm în considerare premisele actuale. În acest moment, sectorul financiar se află într-o poziție bună, are un nivel stabil de lichiditate și a învățat multe în ultimul an și jumătate în procesul de depășire a dezechilibrelor și efectelor generate de pandemia globală. Așadar, plecând de la aceste date, credem că sectorul bancar are resursele potrivite, flexibilitatea și cunoștințele necesare pentru a atenua obstacolele care ne vor apărea în 2022.

În ceea ce privește evoluția ratelor dobânzilor, este destul de clar că și anul acesta va continua presiunea inflaționistă, ceea ce va determina băncile centrale, inclusiv BNR, să aplice majorări suplimentare ale ratelor dobânzilor de referință. Piața are puterea de a se adapta rapid după aceste ajustări ale politicii monetare, dar ar trebui să luăm în considerare că și costul creditului va continua să crească. Misiunea sectorului bancar acum este de a continua să ofere acces la finanțare tuturor actorilor economici, prin inovare și produse bancare adaptate, în special pentru cei care sunt încă vulnerabili”, spune Gyula Fatér.

Revenind însă la problema domeniului imobiliar, șeful OTP insistă pe faptul că scumpirile sunt inevitabile. ”La fel ca și oferta generală de creditare, finanțarea imobiliară va experimenta o creștere a costurilor de finanțare. Cât de mult, depinde de evoluția IRCC, de modul în care băncile vor lua în considerare ajustarea marjelor pentru a-și menține ofertele atractive și, cel mai important, de riscul de credit al clientului”, spune Fatér.

„Prețurile în sectorul imobiliar au crescut deja în 2021, după creșterea generală a prețurilor materialelor de construcții, iar tendința va continua și în 2022, cel puțin până când inflația va fi sub control și majorarea generală a prețurilor va încetini. În ceea ce privește evoluția creditelor ipotecare, cererea este pe piață, iar oamenii doresc să achiziționeze noi locuințe sau să investească în dezvoltarea uneia, iar cheia în acoperirea acestei cereri este oferirea unor condiții acceptabile de creditare și consultanță financiară”, a concluzionat oficialul.