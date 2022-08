Salariul minim, majorat. Românii nu mai pot munci pe 1.500 de lei

Angajații români care sunt încadrați în câmpul muncii cu salariul minim pe economie primesc o veste neașteptat de bună.

Conform ministrului Muncii, Marius Budăi, în perioada următoare vor fi făcute mai multe propuneri privind majorarea venitului minim pe economie.

Amintim că salariul minim net în România anului 2022 este de 1.524 de lei, în timp ce firma scoate din buzunar, pentru a acoperi taxele, impozitele și contribuțiile, nu mai puțin de 2.550 de lei!

În România avem circa 1,9 milioane de angajați cu venitul minim pe economie, ceea ce reprezintă peste 34% din numărul total de salariați activi.

Așa nu se mai poate trăi

Cei puțin peste 1.500 de lei au devenit insuficienți pentru cele mai multe familii din România, pe umerii cărora apasă poveri financiare uriașe, din cauza scumpirilor în lanț pe piața alimentară, energetică sau de carburant.

Conform celor proaspăt afirmate de ministrul Muncii, e imperios necesar ca salariul minim din România să fie majorat!

“Certitudinea este că noi suntem pe final cu acest pachet. Chiar astăzi de dimineață am avut și voi avea în continuare ultimele discuții cu domnul ministru al Finanțelor, după care vom discuta cu liderii partidului să prezentăm ceea ce noi am terminat practic aseară de lucrat. Suntem pe construcția finală. Vom anunța în termenul cel scurt ceea ce se întâmplă (…)

În acest pachet avem măsuri sociale și economice. În primul și în primul rând grija noastră a fost îndreptată către prețurile din energie, astfel încât populația pentru iarna 2022, iarna 2023 să nu mai aibă prețuri modificate. Deci vorbesc de populație, de consumatorii casnici. Specialiștii noștri au lucrat pe o astfel de schemă, au prezentat o parte în coaliție, vom avea discuțiile finale. Asta a fost o grijă, să ne asigurăm că traversăm cu bine această iarnă (…)

Am avut discuții și despre salariul minim. Considerăm că salariul minim trebuie să crească în România. Am pus în primă fază la dispoziția mediului de afaceri acei 200 de lei taxabili, posibilitatea majorării salariului minim fără o cheltuială suplimentară, fără nicio taxare din partea statului român. Mai avem câteva propuneri, câteva variante. Am spus foarte clar că începând din septembrie vom convoca Consiliul Național Tripartit să stabilim varianta cea mai corectă. Salariul minim trebuie să crească”, a punctat ministrul Muncii.