Ce să nu faci dacă vrei să te angajezi. O femeie a pățit-o după detaliul văzut de angajatori

O mamă care glumește spunând că este „dependentă” de tatuaje a uimit cu o fotografie în care arată înainte de a se tatua – iar diferența este uluitoare. Melissa Sloan, în vârstă de 45 de ani, spune că „nu își poate găsi un loc de muncă” din cauza desenelor care îi acoperă cea mai mare parte a corpului, inclusiv fața.

De-a lungul anilor, a petrecut nenumărate ore sub ac și chiar a început să revină asupra vechilor desene, deoarece a rămas fără spațiu – dar, în timp ce alții ar putea renunța în acest moment, Melissa nu a terminat încă.

Ea a spus că primește priviri ciudate pe stradă și că oamenii pot fi răutăcioși, dar nici asta nu o va opri și în curând își va face un alt tatuaj – de data aceasta un crucifix, care va fi chiar sub ochiul drept.

Iar acum ea a împărtășit o imagine a ceea ce arăta înainte de a-și acoperi fața cu tatuaje.

Mama a doi copii, din Țara Galilor, a declarat că tatuajele sale sunt făcute în principal „în stil închisoare” de către prietenul ei acasă în aceste zile, iar unele dintre ele și le face singură.

„Mâine îmi voi face încă unul”

„Îmi voi face o cruce sub ochi, va fi una simplă – ca un crucifix. Nu știu dacă sunt religioasă, doar că îmi plac crucile – de obicei îmi fac inimi sau trandafiri, dar acum îmi voi face și cruciulițe, ca să fie mai ușor”.

„Mă las purtată de curent, orice îmi place îmi pun pe față. Mă las purtată de inspirație, Mai este loc, așa că o pun. Este gratis, o fac eu – sau o face prietenul meu, care a fost antrenat să o facă – o face de ani de zile.”

„Avem propria mașină și toate cele necesare, astfel costurile sunt reduse.”

„Este scump acum, nu-i așa? Mâine îmi fac crucea, care m-ar costa 60-70 de lire sterline la un tatuator, dar acum mă va costa doar cerneala, care costă aproximativ 10 lire sterline sticla, și un ac, care costă 10 lire sterline cutia, așa că cred că mă va costa aproximativ o liră sterlină.

„Am prea multe tatuaje acum, prea multe pentru a le număra. Am trecut peste cele pe care le aveam deja. Nu mă voi opri niciodată, m-am tatuat peste ele pentru că nu mai aveam spațiu”, a spus ea pentru Mirror.

Ea a spus că simte adrenalină de fiecare dată când se tatuează, dar senzația dispare după câteva zile și simte nevoia să își facă unul nou.

„Oamenii îmi spun Melissa Nebuna, dar eu mă simt ca Melissa – asta sunt. Dacă nu le place, nu trebuie să se uite la mine – nu mă iau în seamă. Sunt niște oameni care judecă, te judecă oricum. Oamenii se holbează la mine, te obișnuiești cu asta.”

Are desene îndrăznețe cu flori și un steag al Angliei pe față, și o bucată mare a gemenilor Kray tatuată pe picior, una dedicată iepurașilor Playboy, și frunze de marijuana din desene animate pe cap – iar colecția continuă să crească.

Vorbind anterior pentru Daily Star, Melissa a spus că se tatuează și de trei ori pe săptămână, iar senzația este aceeași ca atunci când „bei sau te droghezi” și provoacă dependență. Concluzia ei este că nu se poate opri.

„Port pistolul de tatuaje cu mine în portbagaj, îmi fac unul în mașină sau oriunde. Prietenul meu le face, îmi face tatuajele în stil închisoare.”

Melissa a spus că dragostea ei pentru tatuaje a avut un impact asupra vieții ei, deoarece primește priviri ciudate și se luptă să își păstreze un loc de muncă din cauza tatuajelor sale extinse.

Ea a continuat: „Nu-mi pot găsi un loc de muncă. Nu vor să mă primească. Am aplicat pentru un loc de muncă la curățarea toaletelor acolo unde locuiesc și nu mă primesc din cauza tatuajelor mele. Primul loc de muncă pe care l-am avut a fost la curățenie cu mult timp în urmă, curățând toalete. Oamenii au spus că nu am avut niciodată un loc de muncă în viața mea, am avut unul o dată și nu a durat mult.”

Dar, dacă cineva mi-ar oferi mâine un loc de muncă, m-aș duce să lucrez – aș accepta acea ofertă.