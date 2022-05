Ce s-ar putea alege de Mariupol, căzut pe mâna rușilor. Planul liderului separatist din Donețk

Rușii au planuri mari în Ucraina. Mariupol s-ar putea transforma într-o adevărată stațiune, transmite președintele autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR), Denis Pushilin.

Mai mult decât atât, liderul separatist spune că oțelări Azovstal, unde au rămas sute de soldați ucraineni, „a afectat negativ ecologia orașului”.

Vladimir Putin s-a adresat în piaţa roşie militarilor prezenţi la marea paradă, dar şi întregului popor rus. Acesta a făcut precizări cu privire la invazia Ucrainei.

„Azi luptati pentru compatriotii nostri din Donbas si pentru securitatea Rusiei. Avem spiritul de invingatori al inaintasilor nostri si trebuie sa ne asiguram ca un razboi mondial nu se va repeta. Am propus in decembrie un tratat de securitate, cu garantii reale, dar tarile NATO nu au vrut sa auda. NATO a inceput sa includa teritorii la granita cu Rusia si a adus arme la granita noastra. Aceasta amenintare crestea in fiecare zi, iar Rusia a facut singurul lucru posibil pentru a se apara. Rusia nu va abandona niciodata iubirea de patrie, respectul pentru inaintasi si pentru traditiile noastre. In vest, acestea au fost sterse, de aceea vedem si mistificari grosolane ale istoriei in ce priveste Al Doilea Razboi Mondial si un val imens de rusofobie. Luptam pentru a ne apara in fata nazismului si pentru a nu permite ca nazismul sa ridice din nou capul.”, a spus Putin in Piata Rosie din Moscova.