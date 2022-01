Ce s-a întâmplat, în plină criză, cu bănuții strânși de tine la fondurile de pensii

Ultimul an nu a fost deloc unul simplu din perspectivă economică. Toate statele lumii au avut de înfruntat provocări fără precedent, iar România nu a făcut excepție.

Din fericire, analizând cifrele oficiale care au închis anul 2021, se pare că țara noastră a ieșit destul de bine din al doilea an al pandemiei de coronavirus, chiar și din perspectivă economică.

În acest sens, fostul premier și încă lider al PNL, se declară foarte mândru. Florin Cîțu susține că a gestionat „economia în 2020 și în 2021 și a ieșit bine”.

„E important să știm exact situația reală. Eu știu că de foarte multe ori se spune că oficialii cumva nu vin să spună întotdeauna situația cum este ea, pentru că nu vrem să speriem oamenii și nu despre asta este vorba.

Eu cred că e bine să știm toate scenariile și în special scenariile dificile, pentru că oamenii trebuie să se pregătească să ia decizii și dacă se întâmplă să fie mai bine decât ne-am așteptat, atunci cu toții câștigăm.

Așa am administrat economia în 2020 și în 2021 și a ieșit bine. Te pregătești pentru ce este mai rău și dacă iei măsuri bune, rezultatele vor fi confirmate. Anul trecut, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din punct de vedere economic din istoria României, cea mai rapidă revenire în criză globală.

Am un singur regret, că nu am reușit să am timpul să duc până la final reformele pe care ni le propusesem, pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut și în buzunarele românilor. Va garantez acest lucru, dar continuăm. Veți vedea în momentul în care vom termină reformele, succesul economic al creșterii economice se va vedea și în buzunarele tuturor românilor”, a spus sâmbătă, liderul liberalilor.