Curs BNR pentru 31 ianuarie 2022. Trece euro peste pragul de 5 lei?

La finalul săptămânii trecute, moneda europeană a reușit să mai câștige 0.0006 unități în fața leului. Deja la majoritatea băncilor comerciale românești euro a trecut de pragul de 5 lei la vânzare. Rămâne să vedem ce se întâmplă astăzi, în ultima zi a lunii ianuarie cu noul curs BNR pentru 31 ianuarie 2022, dupăp ora 13:00.

Euro a ajuns la 5 lei la cursurile băncilor comerciale din România

Deși BNR încearcă în acest început de an să mențină un curs sub 5 lei, la băncile comerciale și casele de schimb valutar, românii cumpără deja euro cu peste 5 lei. Pe piața din România sunt cel puțin 17 bănci active, ditre acestea treisprezece vând euro cu un preț mai mare de 5 lei. În acest moment maie xistă doar 4 bănci unde euro este vândut sub pragul de 5 lei.

Rata mare a inflației, criza economică și instabilitatea politică de la sfârșitul anului trecut au reușit să influențeze această creștere. Deși cotația BRN a monedei europene de la finele săptămânii trecute a ajuns 4.9459, asta nu a împiedicat creșterile semnificative la toate prețurile bunurilor și serviciilor. Majoritatea acestora, cu prețuri exprimate în euro, vor crește.

Datele recente arată că inflația este în creștere. Depinde de BNR dacă va reuși să țină creșterea în frâu, sau dacă, inclusiv la cursul oficial, vom vedea o trecere peste pragul de 5 lei. Inclusiv dolarul și lira sterlină au avut creșteri la cursul din 28 ianuarie, dolarul ajungând la 4.4424 lei, iar lira sterlină la 5.9485 lei. La casele de schimb valutar și aceste două monede se vând peste prețul oficial anunțat de Banca centrală.

Astăzi avem un nou curs, și vom vedea după ora 13:00 vom afla ce se întâmplă cu moneda europeană în acest final de săptămână.

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs BNR pentru 31 ianuarie 2022: Euro

1 euro = lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs BNR pentru 31 ianuarie 2022: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs BNR pentru 31 ianuarie 2022: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația negativă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 31 ianuarie 2022

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: