Ce proprietăți poți cumpăra „pe nimic”, în România și, mai ales, unde

În ciuda faptului că piața imobiliară din România este una destul de „piperată”, mai ales în ultima perioadă, și în anumite localități, se pare că ai șanse reale de a cumpăra proprietăți pe nimic, dacă ești un pic atent la anunțuri.

În plus, pentru a-ți cumpăra o casă foarte ieftină, trebuie să nu năzuiești la sate importante (turistice) sau la orașe de top din țară. Până la urmă, dacă muncești de-acasă, cu o conexiune de internet decentă poți face asta de oriunde, chiar și dintr-un sat sau oraș uitat de lume.

Localități din România unde poți cumpăra case locuibile „pe nimic”

Exemplele de acest gen nu sunt puține deloc, însă vom enumera câteva dintre ele, în speranța că vei înțelege de ce nu trebuie să te înghesui în București sau Cluj, dacă situația ți-o permite.

În satul Stignița, județul Mehedinți, o casă situată pe strada principală se vinde cu 6.500 de euro, adică „pe nimic”. Casa din acest sat are două camere, două holuri, o cămară și o bucătărie de vară, o magazie și grajd pentru animale. Are apă curent, ceea ce este un plus, și este amplasată pe 600 metri pătrați, potrivit comunicatului proprietarului.

Aceeași situație se aplică și la Zalău, unde apar anunțuri de case pe sume „de pomană”. Spre exemplu, o casă situată pe un teren de 4.300 de metri pătrați se dă pe 1.800 de euro, prețul fiind și negociabil, pe deasupra.

Iar dacă trailul la casă nu este pentru tine, află că la Calafat, județul Dolj, poți cumpăra o garsonieră la prețul de 3.500 de euro, adică un pic mai mult decât ai da pe un metru pătrat în Cluj-Napoca.

Desigur, Calafat nu oferă oportunitățile pe care le oferă un oraș mare, asemenea Clujului, spre exemplu, însă pentru cei care caută liniște, aceste oferte ar putea să fie adevărată „mană cerească”.

În concluzie, dacă vrei neaparat să-ți cumperi o casă, într-un sat sau într-un oraș, neaparat cu bani puțini, de putut, se poate, chiar și în România. Tot ce trebuie să faci este să nu renunți pentru nimic în lume la visul tău.