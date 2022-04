Ce poți vedea, în luna mai, pe HBO Max: filme și seriale care se vor lansa în curând

HBO Max se chinuie, încă de lansarea sa pe piață, să ia fața Netflix. Face asta publicând, pe bandă rulantă, titluri care ar putea să atragă atenția publicului larg.

De altfel, luând în calcul faptul că Netflix a pierdut mulți abonați, în ultima perioadă, lucrul acesta are șanse să se întâmple, dacă HBO Max va ști cum să-și joace cărțile corect și să speculeze impasul în care se află, în acest moment, principalul competitor al său.

În cazul în care ești fan al comediantului George Carlin, află că, în curând (încă nu avem o dată de lansare) HBO Max va difuza un documentar despre viața acestuia. Din aceeași categorie face parte și sezonul al doilea din „PAUSE with Sam Jay”.

Ce poți vedea, în mai, pe HBO Max

În data de 1 mai, pe HBO Max vor fi difuzate „Yellowface: Asian Whitewashing and Racism in Hollywood”, „47 Ronin”, „Assassins”, „At a Close Range”, „An Autumn Afternoon”, „The Big Sleep”, „Back to School”, „Bottle Rocket”, „Calladita”, „Chitty Chitty Bang Bang”, „Child 44”, „Chungking Express”, „The Color Purple”, „Conan The Barbarian”, „Devil in A Blue Dress”, „Dodes ‘Ka-Den”, „Domino”, „Downhill”, „Dragnet Girl”, „Early Spring”, „Early Summer”, „The End of Summer”, „Equinox Flower”, „Eraser”, „Fallen Angels”, „Floating Weeds”, sau „FRIDA”, din care putem observa că gigantul mizează și pe producțiile vechi, nu numai pe cele noi.

Alte titluri care vor fi lansate, în luna mai, pe HBO Max:

-„The Fugitive”

-„Furry Vengeance”

-„Gang Related”

-„Good Morning”

-„Hard Rain”

-„Hart’s War”

-„High and Lo”

-„Jimmy Neutron Boy Genius”

-„Julie”

-„Killers”

-„Language Lessons”

-„Love and Baseball”

-„The Machine That Kills Bad People”

-„Masters Of The Universe”

-„The Missing”

-„The New Guy”

-„North Dallas Forty”

-„Not Easily Broken”

-„The Perks of Being a Wallflower”

-„Poseidon”

-„Red Beard”

-„Ringo and His Golden Pistol”

-„Rugrats Go Wild”

-„Rugrats In Paris: The Movie”

-„The Rugrats Movie”

-„The Sapphires”

-„Sense and Sensibility”

-„Sliding Doors”

-„St. Elmo’s Fire”

-„The Stepford Wives”

-„Street Fighter: The Legend of Chun-Li”

-„Terminator 2: Judgment Day„

-„Tokyo Twilight”

-„Top Secret!”

-„Transporter 3”

-„Unbroken”

-„Underworld”

-„Underworld: Awakening”

-„Underworld: Rise of the Lycans”

-„Welcome to the Dollhouse”

-„W.E.”

-„What To Expect When You’re Expecting”

-„The Wild Thornberrys Movie”

-„You, Me and Dupree”

-„Young Adult”

-„Zathura: A Space Adventure”

-„Spring Awakening: Those You’ve Know”

-„Las Bravas F.C.” – sezonul 1

-„Queen Stars Brazil” – sezonul 1

-„The Staircase”

-„Dear Evan Hansen”

-„Entre Nos: Carmen and Alfred”

-„La Afinadora De Árboles”

-„We Baby Bears” – sezonul 1

-„Get Hard”

-„Catwoman: Hunted”

-„The Matrix: Resurrections”

-„Sesame Street Mecha Builders” – sezonul 1, Part A

-„Robot Chicken” – sezonul 11

-„Hacks” – sezonul 2

-„Who’s By Your Side” – sezonul 1

-„Hank Zipzer”

-„Old”

-„Smalls”

-„The Time Traveler’s Wife”

-„Sesame Street Mecha Builders” – sezonul 1, Part B

-„The Mule”

-„Identidad Tomada”

-„Fast Foodies” – sezonul 2

-„Teen Titans Go!” – sezonul 7, Part B

-„Navalny”

-„That Damn Michael Che” – sezonul 2

-„Tig n’ Seek” – sezonul 4

-„Blippi Special”

-„Blippi Visits”

-„Blippi Wonders”

-„Blippi: Learn With Blippi”

-„Ghost” – sezonul 1

-„Ghost” – sezonul 2

-„Stath Lets Flats”

-„The Misery Index”- sezonul 3

-„Miami Vice”