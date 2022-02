Ce cumpără românii: top telefoane de la Xiaomi, Samsung, Apple și nu numai, în România

Când vine vorba de smartphone-uri comercializate pe piața din România, clasamentul este format din aceiași producători pe care îi știi și-i cunoști, Apple, Xiaomi, Samsung, dar în altă ordine decât în alte colțuri ale lumii.

În teorie, Samsung are motive de bucurie pe meleaguri mioritice, pentru că are în continuare prima poziție în clasament. Pe de altă parte, scăderea popularității sud-coreenilor se produce într-un ritm atât de accelerat de la an la an, încât este improbabil ca acest top să mai arate la fel până la finele acestui an. Pe de altă parte, Xiaomi pare să atragă un public din ce în ce mai divers, atât în defavoarea Apple, cât și Samsung.

Samsung, Xiaomi și Apple, cine face legea în România

Conform datelor analizate de Canalys pentru piața din România, vânzările Samsung au scăzut cu 17% în trimestrul patru din 2021, până la o cotă de piață de 31%. Xiaomi se află pe poziția a doua cu 21% din piață. Mai impresionantă decât valoarea respectivă este însă creșterea de 119% de la un an la altul. Până și Apple a pierdut nu mai puțin de 36% din vânzările de iPhone de la un an la altul, până la 16% la finele ultimului trimestru din anul trecut.

Ca să înțelegi mai bine afinitatea românilor pentru branduri chinezești, este suficient să arunci o privire pe performanța celor de la Oppo. În aceeași perioadă, s-au bucurat de o creștere de 145% de la an la an, până la o cotă de piață de 15%. În acest ritm, este improbabil ca Apple să-și mai mențină poziția pe podium în 2023.

Cifrele de mai sus sunt pe trimestru patru din 2021, dar pe întregul an, lucrurile arată și mai bine pentru Xiaomi și Oppo, mai rău pentru Samsung și Apple. Deja suntem în punctul în care Xiaomi se află pe prima poziție în clasamentul producătorilor de mobile în Europa Centrală și de Est, cu o cotă de piață de 28% și o creștere de la an la an de 16%.