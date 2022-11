Ce este Listenbourg, „țara” ajunsă virală pe Twitter. Are rege, imn național și se află lângă Spania

A fost nevoie de doar trei zile după ce o hartă photoshopată care înfățișa Listenbourg – o țară fictivă lipită la întâmplare de peninsula iberică – a apărut pe rețelele de socializare pentru ca gluma să facă furori în întreaga lume.

La început, nu a fost nimic mai mult decât o lovitură la adresa americanilor și a presupusei lor lipse de cunoștințe de geografie.

Un alt utilizator a răspuns instantaneu: „Cine nu cunoaște Listenbourg?” – și astfel s-a născut meme-ul.

Postarea a adunat peste 95.000 de like-uri și mii de distribuiri pe Twitter.

Între timp, unii au decis să ducă trollingul la un alt nivel, susținând că locul este de fapt real.

O hartă prin satelit de înaltă definiție a înlocuit-o pe cea originală, în timp ce pe Reddit a apărut rapid un canal care susținea că Listenbourg are propriul Mare Premiu de Formula 1 și că astronauții săi au făcut parte dintr-o misiune pe Lună.

Alții s-au organizat rapid în jurul a ceea ce ei pretind a fi un „partid de centru extrem”, al cărui lider s-a angajat să „îmbunătățească imaginea Listenbourg în străinătate”, în timp ce presupusul său minister de interne s-a oferit deja să răspundă la orice întrebare privind documentele de identitate și vizele, potrivit Euronews.

O altă postare pe Twitter susținea că regele Listenbourg, Listen XV, a fost, de fapt, primul Rege Soare, mergând la război împotriva lui Ludovic al XIV-lea pentru prestigiosul titlu în 1661.

Un imn național împreună cu un steag alb-roșu cu un vultur auriu au apărut aproape instantaneu pe YouTube pe un cont pretins oficial al guvernului din Listenbourg.

