Ce este incel, o cultură misogină și agresivă desprinsă din metavers și “ochi în ecrane”

Nu poate nega nimeni că tehnologia ne ajută, iar asta am observat toți mai ales în ultimul timp, când am fost nevoiți să ne mutăm în online cu multe dintre activitățile noastre personale și profesionale. Dar uitatul în ecrane poate avea și părți negative. Printre aceste părți negative, internetul a dat mai multe culturi. La polul opus al feministelor, se află cultura “incel”.

Și dacă n-ai auzit până acum de ea, îți explic imediat ce înseamnă și cât de dăunătoare este în mediul virtual și nu numai.

Conform Wikipedia, “incel” (cuvânt format din abrevierea expresiei din limba engleză “involuntary celibacy”, în limba română: “celibat involuntar”) definește un membru al unei subculturi online. Indivizii asociați cu această subcultură sunt considerați a fi incapabili să dezvolte relații naturale și armonioase de ordin romantic sau strict sexual, deși își doresc acest lucru.

Retorica acestora este în general marcată de misoginism, resemnare, mizantropie, narcisism, rasism sau o puternică aversiune față de cei care au relații de tipul celor pe care ei și le doresc. În același timp, discursul lor promovează ideea că accesul la sex este un drept ce trebuie a fi asigurat și impus. Incelii sunt considerați adesea ca făcând parte dintr-un ecosistem online al supremației albe, fapt susținut și de apartenența majoritară a bărbaților albi, heterosexuali, la acest grup.

Cred că era de la sine înțeles deja, dar incelii se poziționează în totală opoziție cu mișcarea feministă. Două culturi extremiste ai căror adepți pot fi periculoși. Dar nu e singurul cult online care caută să discretizeze femeile. Men Going Their Own Way (MGTOW) este o comunitate anti-feministă, misogină, mai ales online, care pledează pentru ca bărbații să se separe de femei și de o societate despre care ei cred că a fost distrusă de feminism.

Mai exact, comunitatea incel împărtășește o ideologie misogină, și anume femeile sunt inferioare din punct de vedere genetic față de bărbați, determinate de dorința lor sexuală de a se reproduce cu bărbați superiori genetic, excluzând astfel bărbații neatrăgători precum ei înșiși.

Cercetările au arătat că structura categorială a viziunii incel asupra lumii este o ierarhie socială rigidă pe trei niveluri, imuabilă, bazată exclusiv pe aspectul fizic. Aici, o minoritate de masculi alfa (“Chads”) și femele (“Stacys”) sunt în vârf. Apoi, o majoritate de beta cu aspect mediu (Normies) la mijloc, iar, în cele din urmă, grupul exclusiv masculin și minoritar de inceli din partea de jos.

În această ierarhie, grupurile externe (prezentând femei, precum și alfa și beta) sunt reprezentate într-un mod extrem de negativ și dezumanizate prin utilizarea adjectivelor negative și a termenilor specifici, cum ar fi „femoide”. Femeile sunt, de asemenea, descrise ca fiind capabile doar de emoții simple (în principal dorința sexuală) și ghidate de valori antisociale, adică înșelarea partenerilor sau manipularea bărbaților pentru sex sau bani. În mod ironic, în timp ce incelii se consideră în partea de jos a ierarhiei sociale, ei consideră toți bărbații, inclusiv pe ei înșiși, ca fiind superiori femeilor. Ironic, nu?

Cultura incel, o cultură teroristă?

Dar lucrurile au mers mai departe de atât. Publicațiile The Daily Dot și Der Spiegel au făcut legături între NoFap (un site web și un forum comunitar care servește ca grup de sprijin pentru cei care doresc să renunțe la pornografie și masturbare), inceli, asasinatele recente din SUA și un cuib de dezvoltare a terorismului autohton. Grupări creștine de extrema dreaptă cu ideologie de naționalism alb și neonazism au trimis amenințări cu moartea managerilor Pornhub și actrițelor porno, asociindu-se cu grupări contra traficului de exploatare sexuală și contra pornografiei.

Spre exemplu, BBC a scris anul trecut despre un criminal, Jake Davison. El e suspectat că a ucis cinci persoane în Plymouth și a fost activ pe platformele de socializare, discutând despre mișcarea „incel”. Mai mult, cel puțin două crime anterioare, ambele în Statele Unite, au atras atenția asupra activităților online ale acestor tipuri de grupuri.

Jack Peterson este unul dintre miile de tineri care vizitează forumuri pe Reddit, 4chan și alte site-uri unde găsești comunități de inceli.

„Am avut câteva experiențe negative în relații și asta m-a făcut să simt că este greu să trec peste trecutul meu și să încep o nouă relație”, mărturisit Jack, conform BBC. „Am avut femei care mi-au făcut lucruri destul de rele”.

Și uite așa, din cauză că au avut niște experiențe de nedorit în trecut cu unele femei, bărbații inceli ajung să se izoleze în casele lor (unii sunt șomeri și stau în casa părinților), să petreacă foarte mult timp online pe forumuri amintite mai sus, să ajungă să dezvolte sentimente de ură, dispreț și repulsie față de toate femeile în general și, în cele din urmă, să ajungă la crimă. Aceste teme generale de eșec și frustrare, alături de furie și ură, sunt comune pe forumurile incels. Tinerii din această categorie sunt, în general, la vârsta adolescenței, dar există și adulți la 40-50 de ani care se identifică cu această cultură. Mulți au experimentat respingere sau întâlniri negative cu femei, iar unii au trecut chiar prin divorțuri.

Cum ziceam, lucrurile sunt și mai grave decât niște comunități inofensive de pe internet unde niște bărbați care au eșuat în viață se lamentează unul altuia. Se ajunge la crimă din aceste motive de ură. Elliot Rodger a ucis în 2014 șase persoane și apoi a întors arma asupra sa.

Într-un manifest plin de insulte rasiste și misogine, Rodger s-a plans pe internet că femeile nu vor să facă sex cu el. Acțiunile sale sunt discutate constant pe forumurile incel. Uneori, comentariile par umor negru, dar alteori par mai serioase de atât.

Pe forumuri de genul acesta, apar adesea comentarii în care cineva spune că vrea să-și ia viața și diverși comentatori au sugerat violența.

„Nu fi egoist. Du-te la o școală și omoară niște copii înainte să te sinucizi. Te rog!” – cam așa sună un comentariu pe un forum incel.

Astfel de mesaje, pe cât de șocante sunt pentru un om normal, nu sunt neobișnuite în comunitatea incel. Când cineva menționează că are gânduri sinucigașe, este adesea stimulat de alții din grup.

Actele de violență legate de comunitatea incel tind să fie văzute de comunitate ca o formă de acțiune eliberatoare care constituie un act de răzbunare.

Așadar, îți pui întrebarea firească “e bine că social media permite funcționarea unor astfel de grupuri ai unor bărbați social inadaptați, complexați atât fizic, cât și mental, profesional, financiar și spiritual?”. Moderarea grupurilor incel a fost destul de laxă. Reddit a încercat să elimine comunitățile incel de pe propria platformă, dar multe grupuri au rămas active online.

De asemenea, pare să existe o suprapunere între cultura incel și mișcarea hiper-naționalistă, anti-feministă a dreptei alternative. Ambele mișcări privesc lumea prin prisma geneticii grupului, cu stereotipuri rasiale și se consideră grupuri minoritare injust defăimate, atacate de corectitudinea politică. Și împărtășesc același simț al umorului, care practic nu are niciun filtru.

Tim Wilson, directorul Centrului pentru Studierea Terorismului și Violenței Politice de la Universitatea St Andrews, a declarat că ascensiunea rețelelor sociale și a internetului au contribuit la crearea acestei mișcări.

„Acest lucru nu este ceva ieșit din comun, dar problema este volumul de oameni care ar putea cocheta cu acest gen de comunitate”, a spus el.

Specialiștii estimează că comunitatea incel din Marea Britanie, spre exemplu, ar putea fi de până la 10.000 de persoane și cu sute de mii mai multe în întreaga lume. Ei recrutează și radicalizează în mod foarte activ și deliberat bărbați tineri, conform acestora. Fără să fii măcar în mod explicit membru al acestor comunități, poți fi totuși foarte afectat de această ideologie, în special ca adolescent online.

Comunitățile de incel sunt în continuă extindere, așa că trebuie să avem grijă ca copiii noștri sau chiar noi să nu cădem în această capcană de ură care poate duce la acțiuni periculoase, de la un simplu forum într-un colț întunecat al internetului.