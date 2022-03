Potrivit rapoartelor, Anonymous a piratat serviciile de streaming și canalele de știri TV din Rusia pentru a difuza imagini cu războiul țării cu Ucraina, pe fondul unei represiuni puternice asupra informațiilor de către guvernul lui Vladimir Putin.

Grupul de hacking, care se identifică drept activiști din întreaga lume, a postat că a fost implicat în „cea mai mare operațiune Anonymous văzută vreodată” de piratare a canalelor de știri rusești precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, inclusiv site-uri de streaming, pentru a afișa imagini cu acțiunile Rusiei în Ucraina, când invazia a intrat în a 12-a zi.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

