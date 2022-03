Agenția Spațială Rusă, îngenuncheată de hackerii Anonymous: ce au reușit să obțină

În ultimele zile, mai multe instituții ale statului rus și organizații media controlate de Kremlin au căzut victimă hackerilor din gruparea Anonymouse. Cea mai recentă consecință a invaziei din Ucraina a fost agenția spațială a Rusiei.

În teorie, Rusia s-a rupt destul de mult de internetul global, iar majoritatea site-urilor pe care le accesezi în mod uzual, precum Wikipedia, nu sunt accesibile în țara lui Putin. Asta nu înseamnă însă că site-urile controlate de Kremlin sunt imune la hackeri, iar noi ”victime” ies la iveală în fiecare zi.

Numeroase grupuri de hacktiviști au luat cu asalt site-uri importante din Rusia în ultimele zile ca o manifestare de empatie și solidaritate pentru drama poporului ucrainean. Cel mai recent aparține IKI, un institut de cercetare a spațiului ce face parte din Roscosmos, agenția spațială rusă și echivalentul NASA pentru Moscova.

Conform datelor obținute de The Verge, un subdomeniu al site-ului IKI a fost înlocuit cu un mesaj din partea unui hacker sau mai multor hacker ce acționează sub numele v0g3lSec. La momentul redactării acestui material, domeniul uv.ikiweb.ru continua să fie inaccesibil. O versiune arhivată poate fi găsită pe Internet Archive (Arhiva Internetului). Mesajul postat pe site este unul previzibil agresiv, ”Heyyy Russian F***s, scuze, cosmonauți?? Nu știu ce să spun, mergeți și luați-vă un site drăguț, în loc să amenințați oameni cu ISS, auziți?”.

Mesajul este o referință la afirmațiile șefului Roscosmos din urmă cu mai puțin de 24 de ore. Dmitry Rogozin a spus că o consecință a sancțiunilor din partea SUA ar putea fi întreruperea parteneriatului dintre NASA și agențiile Rusia, un aspect care ar putea amenința viitorul Stației Spațiale Internaționale. În linkul de pe Twitter de mai jos există și o arhivă cu date ce par să fie capturate de pe serverele IKI, deși autenticitatea lor este dificil de verificat.

