Căutarea multiplă pentru imagini și text Google Lens va fi disponibilă în curând în mai multe limbi: cum va funcționa Near Me

Funcția Near Me vine și în SUA în această toamnă. Multisearch, o funcție Google Lens care poate căuta imagini și text simultan, va fi în curând disponibilă la scară largă, după ce va ajunge în SUA ca versiune beta.

Google spune că această căutare multiplă se va extinde la peste 70 de limbi, în următoarele luni. Compania a făcut anunțul la un eveniment. În plus, funcția Near Me, pe care Google a dezvăluit-o la I/O în luna mai, va ajunge în SUA în limba engleză în această toamnă. Acest lucru se leagă de căutarea multiplă, în ideea de a face mai ușor pentru oameni să afle mai multe detalii despre afacerile locale, scrie Engadget.

Google aduce noutăți

Multisearch se referă, în mare parte, la a permite oamenilor să-și îndrepte camera către ceva și să întrebe despre acel ceva, în timp ce folosesc aplicația Google. Puteți să vă orientați telefonul către un magazin și să solicitați detalii despre acesta, de exemplu, sau să întrebați despre o captură de ecran a oricărui articol necunoscut, cum ar fi un articol de îmbrăcăminte. Puteți, de asemenea, să căutați cum se numește un anumit produs alimentar, cum ar fi supă de găluște, și să vedeți ce restaurante din jurul vostru îl oferă.

De asemenea, pe partea de Lens, vor exista unele schimbări când vine vorba de traduceri în realitatea augmentată. Google folosește acum aceeași tehnologie de inteligență artificială pe care o folosește pentru caracteristica Magic Eraser a Pixel 6, pentru a face să pară ca și cum ar înlocui textul original, în loc să suprapună traducerea. Ideea este de a face traducerile să pară mai fluide și mai naturale.

Google adaugă, de asemenea, comenzi rapide în partea de jos a barei de căutare în aplicația sa pentru iOS, astfel încât veți găsi mai ușor funcții precum traducerea textului cu camera telefonului, fredonat pentru a căuta și traducerea textului în capturi de ecran.