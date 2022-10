Cauciucuri de iarnă 2022. Când trebuie schimbate și în ce condiții poți fi amendat. Ghid complet pentru șoferi

Cauciucuri de iarnă 2022, tot ce trebuie să știe șoferii despre schimbarea anvelopelor de iarnă și condițiile în care pot fi amendați. Codul Rutier prevede că pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, fără să fie menționată o dată anume a anului.

Pentru a conduce regulamentar, schimbarea anvelopelor, din cele de vară în cele de iarnă, este esențială la sosirea sezonului rece și a zăpezii pe drumuri. „Legea cauciucurilor de iarnă” a intrat în vigoare în 2011, iar toți cei circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei sunt obligați să aibă anvelope de iarnă.

Anvelopele de iarnă se identifică ușor, datorită prezenței pe laterale a literelor M și S, sub forma: „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”.

Cauciucuri de iarnă 2022. De ce sunt obligatorii anvelopele de iarnă, ce riști dacă te prinde poliția

Nerespectarea ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din Codul Rutier atrage însă contravenție, ce se încadrează în clasa a IV-a de amenzi. Șoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare și amenzi între 1305 și 2.900 de lei. Cu toate acestea, șoferii pot plăti jumătate din amenda primită, în termen de 15 zile.

Pe larg, legea spune că autoturismele personale şi autovehiculele de transport persoane cu maxim 9 locuri pe scaune trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pentru toate roțile.

Autovehiculele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto, trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau să aibă montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

În cazul reținerii certificatului de înmatriculare, polițiștii eliberează o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație. Asta înseamnă că mașina ta nu va putea circula în trafic. Talonul ți se va restitui în baza dovezii că ți-ai echipat corespunzător mașina cu anvelope de iarnă.

În plus, un alt motiv pentru care anvelopele de iarnă sunt necesare și nu merită să riști este și acela că, în caz de accident, anumite companii de asigurări aleg să nu plătesacă despăgubiri pentru mașinile neechipate cu cauciucuri de iarnă.

Cauciucuri de iarnă 2022. Cum recunoști cauciucurile bune de iarnă și cum te aperi de escrocherii

Trecerea de la anvelopele de vară la cele de iarnă se face în momentul în care temperaturile scad sub 7°C. Anvelopele de iarnă se pot identifica ușor prin prezența pe laterale a literelor M și S, sub forma: M+S, M.S. sau M&S, fiind simbolurile certificate de RAR.

Spre deosebire de anvelopele de vară, aceste cauciucuri au compuși care rămân moi la temperaturi joase și o sculptură extrem de canelată care asigură o performanță optimă in condiții de frig (vreme uscată, umedă, zăpadă sau gheață). Ele mai pot fi recunoscute și prin marcaje speciale, respectiv un simbol cu 3 Vârfuri de Munte cu Fulgi de Zapadă (3PMSF).

Mai sunt și anvelopele all-season sau mixte, însă, potrivit RAR, acestea nu sunt ”recunoscute” drept anvelope de iarnă. În plus, sunt și mai scumpe. Anvelopele „all seasons” pot fi acceptate dacă au marcajul specific anvelopelor de iarnă („M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”), altminteri riști amendă.

Trebuie să fi atent la falsurile de pe piață care imită simbolurile originale. De aceea locul din care alegi să îți cumperi anvelopele este important.

Cauciucuri de iarnă 2022. Ce semnifică marcajele de pe cauciucuri Simbolurile sunt cât se poate de precise: 195 = lățimea anvelopei în milimetrii – distanța liniară dintre părțile exterioare ale pereților laterali ai unei anvelope umflate excluzând elevațiile datorate etichetării (marcajelor), decorațiunile sau benzile de protecție sau jantele.

65 = talia anvelopei măsurată în procent din lățimea benzii de rulare – Raportul dintre înălțimea secțiunii și lățimea secțiunii în %. Pe parcursul duratei de viață a cauciucului, anvelopă și-a schimbat formă de la o anvelopă aproape circulară la una mai plată și lățită, fapt ce a modificat coeficientul

R = radial, construcția radiala a carcasei anvelopei – În cazul anvelopelor moderne pentru autoturisme pliurile carcasei sunt dispuse perpendicular pe direcția de rotație și paralel cu razele cercului anvelopei, numindu-se construcție radiala. În cazul unor anvelope de uz industrial, anvelope pentru camioane și anvelope pentru vehicule de teren acestea au o construcție cu pliuri încrucișate pentru a oferi o rezistentă mai mare la sarcină, înțepături și șocuri. În cazul unor anvelope normale construcția cu pliuri incrutisate a fost înlocuită cu una radiala pentru a oferi o performanță sporită la rularea cu viteze ridicate.

15 = diametrul cercului interior în inci – Diametrul jantei reprezintă diametrul cercului interior al anvelopei.

91 = indice de greutate/sarcină – Indicele de sarcină (capacitatea maximă de încărcare) indică greutatea maximă pe care o poate susține o anvelopă la presiunea optimă de umflare.

T = indice de viteză – Indicele de viteză indică viteză maximă la care este proiectată să ruleze în siguranță anvelopă și este stabilită de producător.

Tubeless – Tubeless indică o anvelopă fără cameră de aer. În prezent nu se mai folosesc camere de aer pentru etanșeizare în producția de anvelope.

Marca și număr aprobare de tip CEE – Marca de omologare CEE indica faptul ca anvelopa este conforma cu cerintele reglementarii CEE R30.

Amplasarea indicatorului de uzură a benzii de rulare – Indică o punte de cauciuc care este poziționată în cel puțin trei puncte în jurul anvelopelor pentru a indică uzură minima a cauciucului (1.6 mm).

Caracteristici de iarnă M&S (Mud & Snow echivalent Noroi & Zăpada) – indică dacă anvelopă respectivă este recomandată pentru anotimpul rece sau dacă are caracteristici recomandate pentru a fi folosită pe zăpada și gheață.

Simbol “fulg de zapadă” – o anvelopă testată și calificată pentru a fi utilizată în condiții de iarnă cu zăpada abundență.

Data de fabricație – Data de fabricație este formată din săptămâna și an și se regăsește în ultimele 4 cifre din numărul DOT. Excepția de la această regulă este data de anvelopele fabricate înainte de 1999-2000 care au data de fabricație marcată cu 3 cifre

Simbol de conformitate D.O.T. – respectă toate standardele de siguranță stabilite de Departamentul de Transporturi din Statele Unite ale Americii.

Cod producător D.O.T.– Codul D.O.T. este format din 3 grupe de catre 4 caractere.

Țara de fabricație

Denumire comerciala anvelopă– numele comercial al profilului de anvelopă

Detalii construcție anvelopă – Marcaje de o importantă relativa pentru că nu sunt bazate pe teste reglementate complet.

Marcaj al sarcinii si presiunii– Marcajele ale sarcinii și presiunii reprezintă capacitatea maximă de încărcare și presiunea de umflare în conformitate cu reglementările. Cauciucuri de iarnă 2022. Ce spun specialiștii

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat când trebuie să schimbăm cauciucurile de vară cu cele de iarnă, dar şi care sunt pericolele la care ne expunem din cauza celor de iarnă.

„Când s-au impus cauciucurile de iarnă obligatorii de către ministrul transporturilor, lumea a sărit ca arsă, cu bănuieli că cineva vrea să importe. Dar utilitatea lor s-a dovedit în timp, şoferul român a înţeles cât sunt de importante cauciucurile de iarnă şi de vară, şi foarte rari sunt aceia care nu se gândesc la schimbarea cauciucurilor acum. Cel de iarnă este mai mare, mai cramponat, mai îngust, mai aderent chiar şi pe asfalt uscat, când e rece. Este recomandat să se monteze acest cauciuc când asfaltul este de la 6 grade în jos. Atenţie, asfaltul, nu temperatura de afară!

Apar, bineînţeles, acele comentarii cu privire la toamnă şi primăvară, când o zi e frig, o zi cald, şi tot aşa. Facem un compromis! Schimbăm cauciucurile când afară avem constant sub 6 grade! Nu există o dată impusă. Legea spune că dacă eşti fără cauciucuri de iarnă când e zăpadă afară, eşti vinovat! Chiar şi în cazul unui accident, dacă tot ce ai făcut a fost să nu ai aceste cauciucuri eşti vinovat.

Un cauciuc de iarnă are aderenţă mai bună şi când plouă. Practic, în perioada de toamnă putem să ne asumăm să le schimbăm mai din timp, fie şi doar din motivul că la prima zăpadă vor fi cozi kilometrice la vulcanizări. Prima zăpadă poate veni pe 5-6 octombrie sau în ianuarie, nu ştim!”, a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru dcnews.ro.

Cauciucuri de iarnă 2022. Siguranța este mai importantă decât confortul financiar

„Cauciucul de iarnă devine periculos când trecem de pe zăpadă pe polei. Dacă am merge cu cauciucul de vară pe perioada de zăpadă-polei, sau zăpadă-gheaţă, am avea aderenţă proastă peste tot şi am merge încet peste tot. Având cauciucuri de iarnă, pe zăpadă fără gheaţă avem aderenţă foarte bună, iar când intrăm pe gheaţă sau polei, aderenţa e foarte proastă, aproape de zero. Nu avem voie să mergem cu cele de vară în condiţii din astea, dar măcar mergem cu frică. Ăsta e inconvenientul celor de iarnă. Atenţie mare!”

„Cauciucurile la mâna a doua nu sunt o variantă sub nicio formă. Pentru că, potrivit legii, pot să merg cu cauciucul până când adâncimea canalului este de 1,6 mm. Sub această valoare, nu mai este legal. Cauciucul nou are 8 mm adâncimea. Cauciucul are cea mai bună aderenţă când este abia fabricat. Cu fiecare minut care trece, el devine mai puţin aderent. Când trece de 4-5 ani vechime, nu îl mai folosim. Pe măsură ce cauciucul se uzează de la 8 mm până la 4 mm (cel de iarnă) şi 3 mm (cel de vară), chiar dacă legea permite 1,6 mm, se presupune că suntem la o aderenţă scăzută. Cauciucul îmbătrâneşte cu timpul şi se uzează”, a declarat Titi Aur, potrivit dcnews.ro.

„Un cauciuc de ocazie este dat jos de pe maşină fiindcă fie are 5-6 mm, iar firma care l-a dat jos îl vinde românului care crede că face o afacere, fie că acel cauciuc este mai gros în carne, dar mai bătrân. Luând un cauciuc de ocazie, fie mai are un milimetru, maxim 2 în care poate fi considerat încă sigur, sau are milimetri, dar este atât de bătrân încât nu mai prezintă siguranţă. Dacă cumpăr, deci, un cauciuc cu 30 la sută din preţul lui, zic că am făcut o afacere. Practic, acel cauciuc, dacă este bătrân sau are uzură, mă păcălesc pe siguranţa familiei mele şi a celorlalţi participanţi la trafic. Cât timp nu se întâmplă nimic, voi fi fericit, dar dacă voi fi la spital, cu familia mea şi maşina în service şi dacă îmi va spune ceva ce spun eu acum, voi spune că am fost fraier. Pentru că mă voi bucura la o economie de câteva sute de lei, dar e posibil să fi nenorocit pe cineva”, a mai spus expertul.

„Din păcate, românul nu gândeşte din punct de vedere al siguranţei, ci al confortului financiar. Acum, în oraş, vom vedea părinţii în faţă cu centura pusă şi copiii liberi în spate. Pentru că părinţii poartă centura pentru a nu primi amendă, nu pentru siguranţă. Dacă ar fi legat de siguranţă, nu cred că există părinţi care ar spune că nu contează cum stă copilul în spate”, a conchis Titi Aur.

Cauciucuri de iarnă 2022. Cât te costă amenda în caz că nu ai anvelope de iarnă

În cazul în care se deplasează pe asemenea drumuri fără anvelope de iarnă, şoferii riscă amenzi între 1.305 de lei şi 2.900 de lei. De asemenea, pe lângă amendă, se va reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Şoferii care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheaţă sau polei trebuie să aibă montate la maşină anvelope de iarnă. Obligativitatea nu ţine de un anumit moment calendaristic, ci doar de vreme. Prin urmare, nu este obligatoriu doar de la 1 noiembrie ca autovehiculele care circulă pe drumuri cu zăpadă, gheaţă şi polei să aibă anvelope de iarnă. Dacă ninge în alte perioade ale anului, chiar şi vara, poliţiştii pot aplica amenzi şoferilor care nu au cauciucurile obligatorii pentru condiţiile respective de drum.

Cu alte cuvinte, nu contează perioada anului, ci doar condiţiile meteorologice.