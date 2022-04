Câteva ghicitori macabre care te vor face să te îndoiești de istețimea ta: răspunsurile sunt chiar în fața ta

Câteva ghicitori bune îți pot pune creierul în alertă, așadar, din când în când, n-ar fi rău să recurgem la această modalitate pentru a ne antrena un pic „materia cenușie”.

Ghicitorile te învață, de asemenea, să scoți un pic capul din cutie și să renunți să mai gândești la modul „alb și negru”. Exact ca în viață, nici răspunsurile la unele dintre cele mai deștepte ghicitori nu sunt ceea ce par a fi, rezolvarea stând în detaliile care, uneori stau ascunse chiar la vedere.

Așadar, iată câteva dintre ghicitorile (destul de macabre, aș spune eu) care au darul de ați pune un pic mintea la contribuție și pe care le poți folosi, mai apoi, la una dintre petreceri, cu prietenii tăi.

Pentru fair-play, am să notez răspunsurile la sfârșitul articolului. Te-aș sfătui să încerci să le rezolvi singur și să nu tragi cu ochiul la răspunsuri decât după ce crezi că le-ai deslușit.

12 ghicitori care te pot pune în dificultate

1. Obiectul misterios

Persoana care l-a făcut, l-a vândut. Persoana care l-a cumpărat, nu l-a folosit niciodată. Persoana care l-a folosit, nu l-a văzut niciodată.

Ce poate fi?

2. Casetofonul

Un bărbat este găsit decedat cu un casetofon într-o mână și un pistol în cealaltă. În mod evident, primul lucru pe care îl face poliția este să afle ce este înregistrat pe caseta din interiorul casetofonului. „Nu mai am pentru ce trăi, nu mai pot continua să rămân în viață”, au auzit polițiștii, pe casetă. Imediat ce au dat play înregistrării, polițiștii au tras concluzia automat că nu este vorba despre o sinucidere, ci despre o crimă.

Cum și-au dat seama?

3. Ceai cu gheață

Două fete iau cina împreună. Amândouă comandă ceai cu gheață. Una din fete bea foarte repede și termină cinci ceaiuri, în timp ce prietena bea doar unul, extrem de lent. Toate ceaiurile sunt otrăvite, însă numai cea care a băut unul singur moare.

Cum a fost posibil?

4. Alegerea care te poate salva

Unui bărbat condamnat la moarte i se oferă o ocazie unică, și anume de a alege între trei camere. Prima cameră este cuprinsă de incendiu, a doua e plină de criminali în serie, în timp ce a treia e plină de lei care nu au mai mâncat de trei ani.

Care dintre aceste camere îi va asigura, totuși, supraviețuirea?

5. Accident aviatic

Și una în engleză, de vreme ce ea este mai greu de tradus pentru a face sens.

Every single person died in a plane crash. Who survived?

Cine a supraviețuit accidentului aviatic?

6. Pană de curent

Ion e în internat în spital. Într-o zi, furnizarea cu energie electrică din tot orașul este oprită temporar. Imediat după repunerea în funcțiune a rețelei, asistenta intră în salonul lui Ion și observă că acesta fusese înjunghiat.

Poliția o ia la întrebări pe asistentă, pe femeia de la curățenie, pe doctorul lui Ion, dar și pe soția acestuia, întrebându-i, pe fiecare în parte, unde se aflau în momentul în care Ion a fost înjunghiat.

Femeia de la curățenie spune că, în acel moment, bea cafea într-o cameră a personalului medical, doctorul spune că stătea de vorbă cu alt pacient, asistenta spune că se afla în biroul doctorului și că a rămas acolo până la revenirea energiei electrice, iar soția lui Ion spune că, în timp ce soțul ei era înjunghiat, își cumpăra mâncare de la tonomatul din spital.

Cine l-a înjunghiat pe Ion?

7. E ca aerul

Nu poate fi văzut când e acolo. E ca aerul și poate umple o cameră întreagă. Nu poate fi atins și nici auzit.

Ce este?

8. Despre sărăcie și avuție

Oamenii săraci îl au. Oamenii bogați nu au nevoie de el. Dacă îl mănânci, ai toate șansele să mori.

Ce poate fi?

9. Cauțiune și închisoare

Bogdan poartă o conversație cu avocatul său, în închisoare. Amândoi sunt foarte supărați pentru că judecătorul a refuzat eliberarea pe bază de cauțiune. La sfârșitul conversației, Bogdan pleacă, totuși, din închisoare.

Cum a fost posibil?

10. Piscina buclucașă

Într-o zi toridă de vară, un om este găsit mort lângă piscina din curtea casei sale.

La venirea poliției, menajera este întrebată ce știe despre moartea suspectă a bărbatului și spune că ea l-a găsit, ud, după câteva ore, lângă piscină, iar înainte de asta, l-a văzut pe bărbat în timp ce se scălda în piscină, alături de soția lui.

La rândul ei, soția a spus că, după ce au ieșit din piscină amândoi, ea s-a dus la cumpărături.

Una dintre cele două femei minte sau nu spune tot adevărul. Cine este aceasta?

11. Telefonul de la miezul nopții

Un bărbat care lucrează în tura de noapte primește un telefon care îl face să se grăbească înapoi acasă. Când ajunge acasă, intră în dormitor și o găsește pe soția sa cu altcineva.

Însă în loc să fie nervos din cauza situației, îi felicită pe amândoi, zâmbește și îi îmbrățișează.

De ce a avut o asemenea reacție bărbatul?

12. Suflet bun, inimă mare

Ei decid ce mânânc, când mănânc și, mai ales, cât de mult sau puțin mănânc. Tot ei sunt cei care mă trimit la culcare când vor ei. Locuiesc într-un loc foarte mic, de unde mi se dă drumul din când în când. Mai mult, ei decid dacă am voie, sau nu, să am copii. Totuși, eu cred despre ei că sunt prietenii mei cei mai buni.

Cine sunt eu?

Răspunsurile la aceste ghicitori

Dacă ai rezistat până la final fără să dai scroll în această parte de articol, încercând, în prealabil, să ghicești singur răspunsul la aceste ghicitori, de mai sus, a venit momentul adevărului.

Acum hai să vedem dacă ai răspuns, sau nu, corect la ele.

Un sicriu. Imediat ce au dat play înregistrării, polițiștii au știut că este vorba despre crimă. Dacă s-ar fi sinucis, bărbatul nu ar fi avut cum să deruleze caseta de la început, așa cum au găsit-o oamenii legii. Otrava se afla în gheața din ceai. Gheața din paharele fetei care a băut foarte repede nu a apucat să se topească, așadar otrava nu a fost eliberată în ceai, spre deosebire de paharul celei care a băut lent, unul singur. Alegerea potrivită este camera plină cu lei. Niște lei care n-au mai mâncat de trei ani sunt, în mod evident, morți acum. Married people – de unde „single” înseamnă, deopotrivă „singur/fără o relație”, dar și „niciunul”, „vreunul”. Ion a fost înjunghiat de soția lui. Pana de curent ar fi trebui să facă tonomatul de mâncare nefuncțional, drept pentru care soția minte. Întunericul. Nimic. Oamenii săraci nu au nimic, oamenii bogați nu au nevoie de nimic, iar dacă nu mănânci nimic, ai șanse reale să mori. Avocatul lui Bogdan e în închisoare, sub acuzație. Bogdan se află doar în vizită la acesta. Menajera minte: bărbatul a fost găsit lângă piscină, iar de la soare ar fi trebuit să fie uscat deja. Bărbatul s-a bucurat pentru că soția lui a născut. Un cățel.

Așadar, felicitări tuturor celor care au răspuns corect la aceste ghicitori.