Cât de săraci vor ajunge românii, de fapt, în 2022: ne-o spune pe șleau un șef de la BNR

Banca Națională a României tocmai și-a publicat noile previziuni economice cu privire la evoluția țării noastre și, prin vocea consultantului său de strategie, Adrian Vasilescu, vorbește despre cât de departe ar urma să ajungă actuala criză inflaționistă.

Înainte de a prezenta opiniile BNR, notăm faptul că, pentru mulți, inflația este o noțiune abstractă. Dacă nu cunoști termeni economici, poți trece cu ușurință peste o știre care anunță noi creșteri ale ratei inflației, însă realitatea este că acest indicator economic te afectează în mod direct.

Mai exact, îți afectează nivelul de trai, bugetul, puterea de cumpărare și poate face diferența dintre sărăcie și bogăție, indiferent de nivelul tău salarial. Explicația este că, degeaba câștigi, să spunem, 10.000 de lei pe lună, dacă prețurile sunt uriașe și acești bani nu-ți acoperă nici măcar chiria, hrana și alte cheltuieli de bază.

Acestea fiind spuse, să trecem la previziunile BNR, care nu arată deloc bine. Conform consultantului de strategie al Băncii Naționale, Adrian Vasilescu, de-abia pe la „sfârşitul trimestrului II inflaţia va veni ceva mai jos”, însă nu este un scenariu sigur.

„În mare, se repetă tabloul din martie, pentru că şi în martie a fost în România, ca în toată Uniunea Europeană, o explozie a preţurilor şi ne aşteptam ca acela să fie vârful şi chiar dacă va fi o creştere în aprilie să fie cam pe acolo.

Ei bine, am văzut o explozie nouă în aprilie, 13,76%. Foarte mare! Şi s-a produs o inversare faţă de martie, pentru că în martie, pentru prima dată după un an, preţurile la alimente s-au scumpit mai mult decât preţurile produselor nealimentare şi credeam că începe o nouă serie cu preţuri mai scumpe la alimente decât la produse nealimentare, dar nu s-a întâmplat aşa. Sigur că e un record nou la cartofi. Pâinea, de asemenea, are o scumpire semnificativă, uleiul e în ritmul lui normal, s-a dus foarte sus. Până şi margarina a crescut foarte mult.

Deci, creşteri mari şi la produsele alimentare, dar nu generalizate. Merg în continuare creşteri pe ‘lebedele negre’. Surpriză la produsele nealimentare! Sigur că pachetul fundamental este compus din combustibili, o creştere foarte mare, energie termică şi gaze, dar revine scumpirea la electricitate în aprilie pe lună, care influenţează scumpirea pe 12 luni. Electricitatea ieşise din ritm. Electricitatea a avut două luni de creştere cu minus şi acum a sărit (…)

O concluzie pe întregul tablou este că energia continuă să alimenteze inflaţia peste tot în lume şi la noi la fel. Spre deosebire de alte ţări care au avans în a transforma criza energetică în tranziţie energetică, noi deocamdată plutim în metafizică, pentru că realitatea este departe de proiecţii. Mai exact, realitatea este mult în urma proiecţiilor”, a spus Vasilescu pentru Agerpres.