Casa nu mai e atât de plină: Bob Saget a murit. Actorul avea 65 ani

Actorul Bob Saget, cunoscut, în mod deosebit, pentru rolul interpretat în sitcom-ul „Full House”, a murit la vârsta de 65 ani.

Născut în data de 17 mai 1957, Saget s-a remarcat, pentru prima oară, în anii ’80, când a apărut în „Devices”. Rolul din acest short l-a propulsat pe acesta pe culmile succesului, el primind, ulterior, o sumedenie de roluri în multe alte show-uri de televiziune, din acea perioadă.

Primul mare succes al lui Bob Saget, rolul din „Full House”

În „Full House”, Bob Saget a jucat rolul lui Danny Tanner, timp de opt sezoane. Mai târziu, acesta primea, din nou, acest rol în remake-ul Netflix, „Fuller House”, sitcom care a rulat timp de cinci sezoane. De amintit că, în acest remake, Saget a apărut în numai 15 episoade. Alături de acesta au jucat, de asemenea, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin și Andrea Barber.

În plus, Bob Saget mai este cunoscut pentru interpretarea vocii lui Ted Mosby, în „How I Met Your Mother”, asigurând, de asemenea, nararea tuturor poveștilor din acest serial.

Potrivit TMZ, actorul a murit duminică (9 ianuarie 2022), în camera sa de hotel de la Ritz-Carlton, Orlando, Florida, la vârsta de 65 ani. Angajații hotelului au chemat poliția și pompierii, în jurul orei locale 4:00, pentru că Saget nu mai răspundea la ușă.

Autoritățile au constatat decesul pe loc. Cauzele morții acestuia nu au fost încă stabilite (sau nu au fost date publicității).

Sâmbătă, Bob Saget a performat în cadrul unui show, în Jacksonville, ca parte a turneului său, „I Don’t Do Negative” (ro: „Nu îmi place negativitatea”).

Ultimul tweet al actorului, referitor la acest show: „Mi-a plăcut mult atmosfera din acest show de la PV Concert Hall, din Jacksonville. Publicul a fost minunat. Mulțumesc, încă odată, RealTimWilkins pentru show-ul din deschidere. Habar nu aveam că am reușit să performez două ore, în această seară. Mă simt fericit”.