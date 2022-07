Care sunt salariile în telecom, în România: cât câștigi la Vodafone, Orange, Digi RCS RDS

Când vine vorba de salariile din România, acestea fluctuează incredibil de mult de la o regiune a țării la alta, chiar și în același domeniu de activitate. Domeniul telecomunicațiilor, reprezentat prin Orange, Vodafone, Digi RCS RDS și Telekom, se reflectă, nu de puțin ori, în sume derizorii.

Pe eJobs, în România, sunt publicate aproximativ 3500 de locuri de muncă în fiecare lună. Dintre acestea, în topul celor mai mari angajatori, pe locul șapte, se află domeniul telecom ilustrat prin intermediul giganților pe care îi știe toate lume, Digi RCS RDS, Orange, Vodafone și Telekom. Fascinant este însă că, deși este pe 7 la posturi disponibile, este pe 4 în topul preferințelor celor care cută să se angajeze. Asta se traduce prin faptul că aproximativ 90.000 de români speră să prindă un loc de muncă în acest domeniu ”de viitor”.

”Este unul dintre puținele domenii în care vedem o distribuire cât se poate de echilibrată a categoriilor de candidați. Aplică aproape în mod egal atât cei din segmentul entry-level și fără experiență, cât și cei cu senioritate, specialiștii sau managerii. Candidații sunt atrași nu doar de numărul mare de locuri de muncă disponibile, ci și de oportunitățile de dezvoltare pe care le oferă acest sector, de faptul că pot lucra în companii foarte mari, multinaționale, dar și de posibilitatea de a se specializa la job, în cazul aplicanților care nu au experiență”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Conform datelor din platforma online Salario, unde orice român își poate înscrie salariul, aproximativ 30% dintre cei care lucrează în telecom se bucură de salarii cuprinse între 4000 și 7000 de lei. Aproximativ 25% câștigă între 2000 și 3000 de lei, 19,5% se mulțumesc cu salarii între 3000 și 4000 de lei. Foarte bine stau aproximativ 12,2% dintre românii din telecom, cu lefuri între 7000 și 10.000 de lei. Cu adevărat privilegiați sunt 4,7% dintre ei, cu salarii de peste 10.000 de lei, în timp ce năpăstuiți sunt 8,7%, cu salarii sub 2000 de lei.

Un director general în telecom se bucură de peste 30.000 de lei pe lună, un inginer software gravitează în jurul aceleiași sume. Un manager IT este foarte aproape cu 29.150 de lei, pe când un director tehnic are un salariu de aproximativ 26.500 de lei. Un arhitect IT are 25.000 de lei.

”Sunt poziții cu un nivel ridicat de specializare, căutate la nivel general pe piața muncii și care permit o migrare ușoară de la o industrie la alta. În plus, acest tip de specialiști sunt foarte căutați și foarte bine plătiți și în afara țării. În special dacă vorbim despre angajații marilor multinaționale din telecom, vedem frecvent cazuri de relocare pe alte piețe”, a adăugat oficialul eJobs, Bogdan Badea. În ceea ce privește locurile de muncă scoase la concurs în telecom la această oră, indiferent dacă vorbim de Digi RCS RDS Vodafone , Orange sau Telekom, salariile sunt următoarele: Tehnician – 3.000 de lei;

Dispecer – 2.500 de lei;

Operator call-center – 2.450 de lei

Operator introducere date – 2.300 de lei;

Casier – 2.200 de lei

Cele mai mici salarii în telecom se găsesc în următoarele localități din România: