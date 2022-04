Când Venom devine realitate: la ce e bun robotul “de plastilină”

Roboții “soft” ar putea fi în curând mai flexibili ca niciodată, dar și puțin înfricoșători. Iată la ce e bun robotul Slime.

Oamenii de știință au inventat un robot mobil, care ar putea fi folosit în sistemul digestiv uman, pentru a trata diferite boli.

După cum raportează The Guardian, cercetătorii au dezvoltat un „robot” flexibil, ca de plastilină, magnetic care se poate schimba în diferite forme, pentru a prinde obiecte. Spre exemplu, poate înconjura un grup de paleți, de exemplu, și chiar se poate întinde în mai multe direcții pentru a apuca obiecte pe părțile opuse. Are și funcție de “autovindecare”. Rezultatul ne-ar putea duce cu gândul la Venom.

Slime este făcut dintr-un amestec de alcool polivinilic (un polimer), borax și particule de magnet de neodim. Rezultatul este un fluid non-newtonian care se comportă ca un lichid sau solid, în funcție de forță și poate fi controlat folosind magneți externi. În prezent, nu există robotică în interiorul robotului, dar îl poți conduce ca un robot – iar „obiectivul final” este să îl folosești ca pe unul, potrivit cercetătorului și co-creatorului Li Zhang.

Slime are „proprietăți vâsco-elastice”, conform luiZhang, ceea ce înseamnă că „uneori se comportă ca un solid, alteori se comportă ca un lichid”.

Au rămas numeroase probleme de rezolvat. Pe lângă încadrarea roboticii într-un design atât de „soft”, oamenii de știință doresc, de asemenea, să prevină scurgerea particulelor toxice de neodim. Un strat de siliciu în acest robot flexibil ajută, dar siguranța în interiorul unei ființe vii poate depinde de limitarea contactului. Dacă tehnologia devine suficient de sigură și eficientă, totuși, ar putea ajuta medicii să recupereze obiectele înghițite și să introducă în alt mod roboții, în locuri în care anterior nu erau practici.

