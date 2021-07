VIDEO Acest robot poate cânta la pian: care este tehnologia din spatele invenției

Roboții “soft” încă tind să se bazeze pe electronica dură pentru a funcționa, dar o nouă invenție ar putea reduce nevoia de cipuri necesare pentru funcționarea unui robot.

Cercetătorii UC Riverside au dezvoltat o tehnologie bazată pe memorie pneumatică, pe computer, pe care o folosesc pentru a ajuta un robot „soft” să apese tastele.

În loc de tranzistoare convenționale și circuite electrice, memoria „alimentată cu aer” se bazează pe supape microfluidice care controlează fluxul de aer. Presiunea atmosferică într-o supapă dată reprezintă un „0” binar, în timp ce un vid indică un „1”. Memoria dezvoltată de cercetători are o gamă suficient de complexă a acestor supape, pentru a funcționa ca un cip RAM de 8 biți. Nu tocmai puternic, dar suficient de bun încât o pereche de mâini de robot să poată cânta la pian „Mary Had a Little Lamb” într-un ritm lent, dar constant.

Tehnologia este departe de a fi gata pentru utilizarea de zi cu zi. Pe lângă îmbunătățirile necesare complexității și vitezei, un robot ar avea nevoie de versiuni soft ale procesoarelor și ale altor componente, pentru a elimina complet nevoia de electronică rigidă.

Cu toate acestea, obiectivul este clar. Memoria pneumatică ar putea reduce cel puțin nevoia de cipuri la roboții „soft” și indică un viitor al roboticii complet flexibile.

Un „robot” a învățat să tasteze pe telefon fix cum o faci tu ca om

Oricât de mult ne-am obișnuit cu ele, pentru mulți dintre noi, chiar și cu experiență, e greu de tastat pe ecranele tactile. Deoarece nu putem simți tastele pe un smartphone, ne bazăm pe simțul vederii pentru a ne deplasa degetele în locurile potrivite și pentru a verifica erorile, o combinație de sarcini care este dificil de realizat simultan.

Pentru a înțelege cu adevărat modul în care oamenii tastează pe ecranele tactile, cercetătorii de la Universitatea Aalto și Centrul Finlandez pentru Inteligență Artificială (FCAI) au creat primul model de inteligență artificială care prezice modul în care oamenii își mișcă ochii și degetele, în timp ce tastează.

Modelul AI poate simula modul în care un utilizator uman ar introduce orice propoziție pe orice design de tastatură. Face erori, le detectează – deși nu întotdeauna imediat – și le corectează așa cum ar face oamenii. Simularea prezice, de asemenea, modul în care oamenii se adaptează la circumstanțe alternative, cum ar fi modul în care stilul lor de scriere se schimbă, atunci când încep să utilizeze un nou sistem de corecție automată sau un nou design de tastatură.