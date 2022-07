Când vei putea vedea Lightyear pe Disney+: marea lansare e „după colț”

Lightyear a primit o dată de lansare pe Disney+, iar lucrul acesta se va întâmpla cât de curând, conform ultimelor informații.

Cel mai recent succes venit direct de la Pixar Animation face o incursiune în Toy Story care a inspirat linia de jucării Buzz Lightyear.

Chris Evans dă vocea celebrului ranger spațial.

În ciuda popularității personajului, filmul a fost o dezamăgire de box office, ratând primul loc în întâiul weekend de lansare, fiind cu mult sub așteptări, în ceea ce privește capitolul financiar.

Pixar a anunțat că animația Lightyear va ajunge pe Disney+ pe 3 august 2022.

Până în acest moment, Lightyear a încasat 115 milioane de dolari pe piața internă și 213 milioane de dolari la nivel mondial. Vestea proastă este că a căzut în partea de jos a Top 10, așa că, probabil, cam astea vor fi încasările, șansele ca ele să crească fiind aproape nule.

În timp ce Lightyear a fost o dezamăgire de box office, se pare că încă nu e pregătit să spună sfârșitul poveștii, având ocazia să testeze teren nou, pe Disney+.

Ultimele trei filme Pixar, Soul, Luca și Turning Red au avut premiera pe Disney+ și au avut mare succes, Luca fiind cel mai difuzat film din 2021, potrivit unei informări Neilsen.

Encanto, de la Disney Animation, a evoluat respectabil la box office, când a fost lansat în weekendul de Ziua Recunoștinței în 2021, dar nu a reușit să câștige 100 de milioane de dolari pe plan intern. Cu toate acestea, la scurt timp după premiera filmului pe Disney+, a explodat pe rețelele de socializare și a devenit un fenomen demn de cultura pop.

Așadar, urmând această rețetă, animația Lightyear s-ar putea să aibă parte de o soartă similară. Rămâne de văzut dacă va fi, sau nu, așa.

Get ready to blast off with Disney and Pixar’s #Lightyear streaming August 3 only on @DisneyPlus. 🚀💫 pic.twitter.com/iiXGgbcJvE

— Pixar’s Lightyear (@PixarsLightyear) July 19, 2022