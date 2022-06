Callisto Protocol, un joc care amintește de Dead Space: când se lansează

Un nou trailer de gameplay al jocului.

The Callisto Protocol, creatorul Dead Space, Glen Schofield, are în sfârșit o dată de lansare și se îndreaptă către PS4, PS5, Xbox și PC pe 2 decembrie a acestui an.

Protocolul Callisto, care a fost dezvăluit oficial încă din decembrie 2020, este un joc de groază la persoana a treia, care se desfășoară în 2320.

Este inutil să spun că teroarea sfâșietoare și „secrete terifiante” stau la baza noului joc.

Data a fost dezvăluită într-un trailer care oferă o primă privire asupra jocului.

Schofield spune că echipa sa a muncit mult în iluminare și alte elemente pentru ca The Callisto Protocol să pară înfiorător.

De altfel, am văzut doar o singură filmare The Callisto Protocol de la dezvăluirea sa intrigantă din 2020, așa că este plăcut să vedem, în sfârșit, jocul în acțiune, datorită noului său trailer. Pare cu o atmosferă adecvată, care nu sunt complet diferite de Dead Space.

Ce știm despre poveste

Jucătorii vor lua înfățișarea lui Jacob Lee, un deținut la o închisoare de pe așa-numita „lună moartă” a lui Jupiter, Callisto. Jacob este împins într-o luptă pentru supraviețuire atunci când gardienii și restul deținuților încep să se transforme în monștri numiți Biophage. Vei mânui o armă gravitațională numită GRP, care a fost destinată utilizării de către gardienii închisorii.

Schofield spune că vei putea îngheța un inamic care te atacă sau vei putea să arunci creaturile în diferite obiecte.

Jocul este dezvoltat de către Striking Distance Studio, o subsidiară a proprietarului PUBG Krafton. Inițial, The Callisto Protocol trebuia să fie legat de universul PUBG, dar Schofield a spus luna trecută că jocul său este acum o entitate separată.

Vei putea să vezi mai multe joia viitoare, deoarece Summer Game Fest va prezenta un demo al jocului. Între timp, EA lucrează la un remake al originalului Dead Space, care urmează să sosească pe 27 ianuarie.