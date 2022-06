Bula imobiliară din România și-a găsit ”nașul”: taxe și impozite care te vor face să nu mai cumperi

Regulile financiare de pe piața imobiliară vor suferi schimbări radicale în perioada imediat următoare și, în consecință, achizițiile vor scădea într-un ritm cât se poate de alert.

Începând cu anul viitor, taxele și impozite plătite de cei care vând și cumpără locuințe vor exploda. Autoritățile caută orice soluție pentru a aduce bani la bugetul de stat, iar dacă astfel de măsuri vor soluționa parțial și bula imobiliară din România, cu atât mai bine. Mai mulți analiști au căzut deja de acord că măsurile adoptate vor face românii să bată în retragere când vine vorba de achiziția de locuințe.

Noul Cod Fiscal, o lovitură pentru piața imobiliară

”De la 1 ianuarie 2022, s-a decis aplicarea unui TVA de 5% pentru locuinţele care valorează până în 700.000 de lei. Acum, autorităţile vor să schimbe din nou regulile şi să micşoreze acest plafon până la 450.000 de lei. Aşa că, din 2023, este foarte posibil ca pentru locuinţele care valorează mai mult de 450.000 de lei să plătim un TVA de 19%.”, conform Observator News.

Pentru că românii vorbesc în euro atunci când se uită după o nouă locuință, Daniel Tudor, antreprenor în imobiliare, a explicat în mod practic ce înseamnă noile măsuri fiscale. ”În acest moment, el [n.r. cumpărătorul] ar plăti, la 100.000 de euro, 5.000 de euro TVA. În eventualitatea în care se schimbă înapoi acest plafon, la 450.000 de lei, acest client va trebui să plătească 119.000 de euro, adică 14.000 de euro suplimentar. În condiţiile în care, în mai toate precontractele, preţul este prevăzut ca fiind preţul net plus TVA, TVA-ul în vigoare la data semnării contractului final.”

În teorie, în România există la ora actuală o scutire de impozit acordată persoanelor fizice la vânzarea de proprietăți imobiliare, dar ar urma și aceea să fie eliminată, revenindu-se la sistemul utilizat până în 2017. ”Dacă am dobândit proprietatea mai devreme de un an şi o revând, atunci voi plăti un impozit de 3%, pentru că este clar că este un scop speculativ. Sau, dacă am o proprietate deţinută pe mai mult de doi ani, impozitul va fi 1%. ”, a explicat Adrian Bența pentru sursa citată, din poziția de analist fiscal.