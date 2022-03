Bula imobiliară din România s-a simțit încă de anul trecut: semnele au fost clare

Anul 2021 a adus scumpiri semnificative pe piața imobiliară din țara noastră. Cu toate acestea, sectorul continuă să crească, cererea se menține mare, iar dezvoltatorii țin pasul, crescând numărul locuinţelor finalizate.

În medie, la nivel național, bula imobiliară din 2021 s-a simțit ca o scumpire de aproximativ 15-20% la apartamente, ne arată datele statistice. Chiar dacă traversăm încă din 2021 multiple crize, apetitul românilor pentru proprietatea imobiliară nu s-a temperat.

Așa se face că numărul numărul locuinţelor finalizate în România, pe parcursul anului 2021, a fost de 71.420, în creştere cu 3.604 imobile (+5,31%), faţă de anul precedent, conform celor mai recente date publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asemenea, ne mai spune sursa citată, în trimestrul IV 2021 au fost date în folosinţă 21.799 de locuinţe, în creştere cu 2.473 locuinţe, faţă de intervalul similar din 2020.

E piața imobiliară supraevaluată?

Chiar dacă piața pare să nu fie afectată în acest moment de evenimente care să-i afecteze stabilitatea, există voci în rândul analiștilor economici, specializați pe zona imobiliară, ce afirmă că piața este supraevaluată. Ce înseamnă acest lucru? Deși se construiesc case masiv, iar românii cumpără, achită un preț nejustificat de mare în raport cu valoarea reală a imobilului respectiv.

Un apartament de 55 metri patrati in Bucuresti se vinde cu 100.000-110.000 de euro, iar unul cu aceeasi suprafata situat in Cluj-Napoca are un pret de pana la 130.000 de euro. Surprinzător este că, potrivit analistului Iancu Guda, astfel de apartamente ar costa cu 30.000 de euro mai putin.