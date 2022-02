Bula imobiliară din România, în cifre exacte: încă de anul trecut s-au văzut problemele

Pentru a înțelege fenomenul de bulă imobiliară, este suficient să te uiți la cât se construiește în plus sau în minus de la un an la altul, iar cifrele referitoare la piața din România au fost îngrijorătoare încă de acum un an.

Institutul Național de Statistică sau INS a publicat cel mai recent raport referitor la situația construcțiilor din România. Cu această ocazie aflăm că, deși volumul construcțiilor a scăzut pe meleaguri mioritice cu 0,6%, dacă te uiți pe zona de rezidențiale, case și apartamente de locuit, există un boom imobiliar neancorat în nimic.

Ce se întâmplă în România cu imobiliarele

„Volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a scăzut pe total cu 0,6%. Pe elemente de structură, scăderi s-au înregistrat la lucrările de reparații capitale (-22,6%) și la lucrările de întreținere și reparații curente (-7,9%). Lucrările de construcții noi au crescut cu 5,9%. Pe obiecte de construcții, clădirile nerezidențiale și construcțiile inginerești au scăzut cu 11,4%, respectiv cu 6,2%. Clădirile rezidențiale au crescut cu 28%”, arată datele INS. Cu alte cuvinte, deși cererea a scăzut semnificativ pe tot ce ține de construcții, pentru că nu au fost bani în piață și nici nu au fost perceput acest domeniu ca propice pentru investiții, construcțiile de apartamente au explodat.

Până și în decembrie 2021, comparativ cu noiembrie 2021, când construcțiile se potențează de obicei din cauza frigului, anul trecut au înregistrat o creștere ca serie brută de 18,7% defalcată după cum urmează: lucrările de reparații capitale (+41,5,%), lucrările de întreținere și reparații curente (+23,9%) și la lucrările de construcții noi (+14,3%). Pe obiecte de construcții au avut loc creșteri astfel: lucrările de construcții inginerești (+29,6%), clădirile nerezidențiale (+11,2%) și la clădirile rezidențiale (+7,6%), scrie News.ro.

Tot pe zona de rezidențiale, cea mai relevantă pentru alimentarea așa numitei bule imobiliare, construcțiile au crescut în decembrie cu 16,4%, în contextul în care nerezidențiale au înregistrat o scădere de 12,2%. Una peste alta locuințe avem, rămâne să vedem cine la va mai putea cumpăra, în contextul unei creșteri nejustificate a prețurilor de achiziție și a înăspririi regulilor de creditare.