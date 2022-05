Bula imobiliară din România, exacerbată în București: se vede și la chirii, nu doar achiziții

Piața imobiliară din România pare să fie o himeră, chiar și pentru cei mai pricepuți experți. Din acest motiv, dacă tot nu știm ce se va întâmpla în lunile următoare, putem înțelege mai bine bula imobiliară din retrospectiva trendurilor din ultimul an.

Conform datelor agregate de portalul de anunțuri imobiliare Anunțul.ro, chiriile în București au crescut în ultimul an cu aproximativ 5%. Ca referință, la momentul actual, ne aflăm în situația în care, chiria medie cerută de proprietari gravitează în jurul cifrei de 384 de euro. Dincolo de medie, însă, foarte multe chirii s-au scumpit în București cu 20%, în timp ce, în doar câteva cartiere, găsești chirii de sub 350 de euro.

Unde găsești chiri ”ieftine” în București

La momentul de față, cele mai mici chirii din București se găsesc la apartamentele cu două camere din Drumul Taberei – Ghecea, Berceni – Giurgiului, Grivița – Gara de Nord, Militari, Colentina – Obor și Pantelimon. Aici, ai șanse mari să găsești costuri de sub 350 de euro.

Ca referință, chiria medie cerută pentru o lună într-un apartament cu două camere din zona Drumul Taberei – Ghencea este de 300 de euro. Față de acum un an, chiria este cu aproape 4% mai mare. În Berceni – Giurgiului, media este de 301 euro după o creștere de 4,5% comparativ cu aprilie 2021. Tot sub 350 de euro găsești în Grivița – Gara de Nord și Pantelimon. Aici, creșterile au fost de 11%, respectiv 15% în ultimul an.

Semnificativ mai extravagante sunt chiriile din Calea Floreasca – Dorobanți. Acolo discutăm de 511 euro pe lună, în creștere cu 22,5%. Chiriile pentru apartamentele din Băneasa s-au majorat cu 12,5%, ajungând la o medie de 488 de euro în aceleași condiții menționate mai sus. Chiriile pentru locuințele din zona Vitan au sărit cu 19% de la un an la altul, până la o medie de 463%. Creșteri de 18% a chiriilor s-au văzut și la Unirii, în aceeași unitat de timp, până la o medie de 469 de euro în aprilie 2022.

Dacă ești în căutare de ”chilipiruri”, orice ar însemna asta în București, discutăm de scăderi de 11% la chiriile din Militari și 10% în Ștefan cel Mare – Tei.