Bucharest Gaming Week are loc în 12 și 13 noiembrie la Palatul Parlamentului: Armata Română, invitat special cu simulatoare de zbor

Bucharest Gaming Week este cel mai așteptat eveniment de gaming din România și, probabil, cel mai de anvergură. Programat pe 12 și 13 noiembrie la Palatul Parlamentului, evenimentul din acest an îi va avea printre invitații speciali pe militarii Armatei Române.

Pe lângă companiile din industria gamingului, Ministerul Apărării Naționale va fi prezent la Bucharest Gaming Week cu propriul stand dotat cu trei simulatoare de zbor. ”Participanții pot testa un simulator de zbor în realitate virtuală, o replică a elicopterului IAR 316 B, un model de antrenament produs de Industria Aeronautică Română. Cei prezenți pot folosi simulatorul ELITE PI-135 pentru decolare, proceduri de zbor instrumental cu folosirea mijloacelor de radionavigație și aterizare. Simulatorul DCS (Digital Combat Simulator) pentru zbor pentru avioanele IAK-52 și F-16 va reda cu foarte mare acuratețe atât modelul dinamic de zbor cât și funcționarea sistemelor interne ale aeronavelor. Cei zece militari ai Forțelor Aeriene îi vor ghida pe participanți pe tot parcursul experienței lor cu simulatoarele.”, după cum se menționează în comunicat.

Weekend de gaming la Palatului Parlamentului cu Bucharest Gaming Week

Indiferent dacă ești pasionat de gaming, îți plac jocurile clasice sau cele actuale, dacă te gândești să faci o carieră din asta, te vei bucura de prezența unui alt invitat special la ediția din acest an. Andrei „Odoamne” Pascu, campionul european la League of Legends în 2022, vine la Bucharest Gaming Week pentru un moment de Q&A pe scena principală, duminică de la ora 17:00. Odoamne este cel mai titrat jucător român profesionist de esports, reușind în acest an să câștige, alături de echipa sa, turneul LEC Summer 2022, unul dintre cele mai importante turnee de League of Legends din lume.

Printre premierele pe care le poți experimenta la Bucharest Gaming Week, se numără Among US în VR. Jocul, care se va lansa în această săptămână, păstrează aceeași idee a titlului original, aceea de a găsi impostorii, dar cu o dinamică diferită, personajele putând fi văzute din perspectiva first person, similar cu un FPS tradițional, dar în realitate virtuală.

În zona retro, vei putea experimenta jocuri de acum câteva decenii, precum Prince of Persia, Mario, Terminator, Doom II sau Supaplex, iar dacă ai o afinitate pentru curse și simulatoare, cele mai performante astfel de instrumente de gaming vor fi și ele la Bucharest Gaming Week, inclusiv în cadrul unor competiții. Turneele se vor organiza pe patru platforme de simulare diferite: Assetto Corsa Competizione, F1 2022, Assetto Corsa și Grand Prix 4. Peste 350 de locuri vor fi disponibile la înscriere în turneele de sim racing menționate, dar și într-un turneu de MotoGP 2022 pe console.

”Scena principală de la Bucharest Gaming Week va găzdui o mulțime de turnee și competiții, prezentate de cei mai populari streameri. Gamerii vor putea face parte din echipele de Minecraft ale lui iRaphahell și Gannicus. Pasionații de Stumble Guys vor putea participa la un super turneu mobile alături de Mădălin, ZaSami, Gannicus și IceManLucky. Tot pe scena principală va avea loc finala turneului de CS:GO a studenților de la Universitatea Tehnică de Construcții București.”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.

Bucharest Gaming Week are lor în zilele de 12 și 13 noiembrie la Palatul Parlamentului, iar accesul la eveniment se face prin Piața Constituției, începând cu ora 10. Este important de reținut că accesul minorilor de sub 14 ani se va doar împreună cu un părinte sau tutore. Biletele pot fi achiziționate atât de la eveniment, cât și la adresa bucharestgamingweek.ro