Bucharest Gaming Week 2021: surprize de proporții pentru pasionații de gaming din România

Pasionații de gaming din țara noastră așteaptă cu nerăbdare ziua de 25 octombrie, pentru că atunci va avea loc ediția din acest an a Bucharest Gaming Week. Important de menționat este că accesul la marele eveniment este gratuit.

Acesta este cel mai important eveniment dedicat gamerilor din România. Conform organizatorilor, timp de o săptămână, pasionații de jocuri video vor putea participa online sau offline la cele mai interesante evenimente care scot în evidență impactul jocurilor video în artă, educație și societate.

În weekend-ul 30-31 octombrie, tinerii vor putea juca împreună cu creatorii de conținut preferați, precum JaxiTV, Ovvy sau Mădălin, cele mai populare jocuri sau vor putea descoperi titlurile create de dezvoltatorii români.

“Dorim ca Bucharest Gaming Week sa fie oglinda intregului univers care a facut din jocurile video cea mai accesata forma de divertisment din lume, depasind industria filmului si a muzicii. In acest eveniment nu vorbim doar despre entertainment pur, despre lansari de jocuri noi sau de competitii de esports.

Vorbim si despre ceea ce se afla in spatele jocurilor, arta si storytelling-ul atat de importante in construirea acestor povesti video. Sau despre studiile pe care tinerii ar trebui sa le urmeze pentru a ajunge sa aiba o cariera in industria dezvoltatoare de jocuri.

Aplaudam din acest motiv Institutul Goethe si Institutul Francez care ni s-au alaturat in acest demers si care, alaturi de noi, au adus mult continut relevant de la creatori germani si francezi. Datorita lor vom vorbi mult despre arta in cadrul Bucharest Gaming Week”, spune Tudor Daescu, presedintele Gaming Week.