Black Friday 2022 la eMag, în context de criză: ce s-a schimbat în acest an, ce a rămas la fel

Black Friday 2022 la eMag este un pic altfel decât în anii trecuți. Oamenii sunt mai stresați ca niciodată când vine vorba de cheltuieli, dobânzi, costuri cu utilitățile, energia. În contextul unei crize financiare iminente și a unei inflații accelerate, pronosticurile legate de achizițiile din acest an sunt foarte interesante.

Consultanții Frames au publicat un raport în ceea ce privește obiceiurile de consum al românilor cu ocazia Black Friday 2022. În ediția din acest an, cumpărăturile realizate pe plan autohton vor depăși 400 de milioane de euro, în creștere cu aproximativ 50 de milioane de euro de la un an la altul.

Black Friday 2022, în opinia experților

„Cea de-a 12 ediție a Black Friday debutează, în România, sub auspiciile inflaţiei. Teama de scumpiri va genera, în mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani. Black Friday a debutat deja în unele magazine, însă punctul culminant va fi pe 11 noiembrie, ziua în care cei mai mulți jucători din IT & C, fashion, food, beauty, home&deco, servicii etc. vor organiza campanii speciale de reduceri de prețuri.

Potrivit estimărilor companiei de consultanță Frames, după un an 2021 în care Black Friday a generat încasări de aprox. 350 milioane de euro (la nivelul întregii luni noiembrie / online & offline), în acest an se estimează o depăşire a bornei de 400 milioane de euro.”, arată o analiză Frames.

Opinia generală este că teama de scumpiri, în loc să alimenteze un grad sporit de economisire a banilor, de fapt, va alimenta febra cumpărăturilor. Românii vor fi mai ahtiați după promoții ca niciodată.

,,Va fi o adevărată vânătoare de promoții, de prețuri mai bune la aproape toate tipurile de produse și servicii, de la îmbrăcăminte și încălțăminte la electronice, electrocasnice, produse de beauty, alimente și băuturi. Focusul majorității clienților va fi pe cumpărarea unor produse de care au nevoie sau despre care se gândesc să le cumpere acum până să se scumpească’’, arată sursa citată.

Black Friday 2022 – cât cheltuie românii, pe ce

Valoarea medie a coșului de cumpărături va crește de la 450 de lei la 500 de lei. ”Black Friday 2022 vine cu prețuri mai mari față de anul trecut însă și cu promoții mai bune. Sunt multe companiile care mizează puternic pe această sărbătoare a consumului, cu gândul că de Crăciun și Anul Nou vânzările vor fi în scădere, pe fondul impactului facturilor la energie’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames, conform Adevărul.

,,Îi putem spune Black Friday-ul frustrărilor financiare, o ultimă noapte de bal înainte de coșmarul financiar din 2023, an în care problemele economice se vor accentua pe fondul posibilei intrări în recesiune. Oamenii se gândesc, astfel, să își asigure de pe acum ce mai au nevoie în casă, haine, încălțăminte, electrocasnice etc. Altfel spus, să cheltuie cât mai pot, până să fie loviți de problemele cu facturile de iarnă. E un paradox, pentru că, în mod normal, ar trebui să se gândească să economisească pentru vremurile care vor urma”, a concluzionat oficialul.