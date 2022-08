Bill Gates și Samsung își dau mâna pentru un proiect revoluționar: poate salva vieți, chiar dacă pare stupid

Cel mai nou proiect al fundației Bill & Melinda Gates implică o colaborare cu Samsung începută în urmă cu aproximativ trei ani. Rezultatul are potențialul să salveze numeroase vieți în țările aflate în curs de dezvoltare.

Deși poate părea un pic ciudat, fundația Bill & Melinda Gates se chinuie de mai bine de un deceniu să reinventeze clasica toaletă, pentru a asigura condiții de trai semnificativ mai civilizate în țările sărace. Există un întreg program intitulat Reinvent the Toilet Challenge (Provocarea reinventării toaletei) despre care poți citi mai multe la această adresă de pe site-ul organizației. O toaletă mai deșteaptă și accesibilă în același timp poate duce la reducerea celor aproximativ jumătate de milioane de decese anuale printre copii de până la 5 ani care se sting din cauza unor boli diareice.

Samsung și Bill Gates, o colaborare mai importantă decât crezi

În ultima săptămână, Samsung a anunțat că a finalizat proiectul realizat în colaborare cu fundația Bill & Melinda Gates în contextul provocării Reinvent the Toilet. Rezultatul este un prototip sigur de toaletă creat pentru utilizare în confortul căminului. De această inițiativă s-a ocupat în particular divizia SAIT (Samsung Advanced Institute of Technology) a companiei sud-coreene, pe parcursul ultimilor trei ani. Pe lângă tehnologii create de la zero în acest scop și o serie de brevete obținute de Samsung, cel mai important aspect al acestui efort ține de prototipul funcțional.

Anunțul detaliat mai sus vine la aproximativ două săptămâni după întâlnirea dintre Bill Gates și vicepreședintele Samsung Electronics, Lee Jae-yong, de pe 16 august. În acel context, s-au discutat particularitățile proiectului reinventării toaletei și, mai ales, detalii legate de implementarea acestei inițiative la scară largă.

Spre deosebire de orice alt produs Samsung, noua toaletă și toate tehnologiile și brevetele din spatele vor fi oferite doritorilor fără niciun fel de cost. Important este să ajungă cât mai repede și la cât mai mulți oameni din țări aflate în curs de dezvoltare. În etapa de comercializare a produselor, Samsung va continua colaborare cu Bill Gates pentru a facilita producția în masă a echipamentelor din spatele acestui proiect. Un comunicat pe marginea subiectului a fost publicat și pe blogul oficial al sud-coreenilor.