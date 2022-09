Bill Gates începe să influențeze învățământul: materia nouă care ”stabilește un nou standard”

Bill Gates continuă să fie unul dintre cei mai influenți oameni ai planetei, cu activități filantropice care se extind într-o arie foarte mare de interese. Având în vedere importanța educației copiilor în a ne influența viitorul, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că și-a exprimat entuziasmul pentru o nouă materie introdusă în școală.

Printre domeniile cele mai de interes pentru Bill Gates, se numără schimbările climatice, încălzirea globală și energia regenerabilă. În acest context, cofondatorul Microsoft a fost foarte vocal în a-și manifesta susținerea pentru o nouă materie introdusă în școlile din statul american New Jersey. În loc să facă presiune pentru introducerea educației financiare în curriculum, unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei s-a entuziasmat când a văzut că micuții învață despre schimbările climatice, încălzirea globală.

Schimbările climatice, în programa școală din SUA

Deși noua materie este momentan introdusă într-un singur stat din SUA, intenția este lăudabilă, iar Bill Gates nu a așteptat mult pentru a face niște postări pe Twitter pe marginea subiectului. ”E super. New Jersey stabilește un nou standard, ducând programa în domeniul climei cu un pas mai departe. Nu le va spune elevilor doar ce se întâmplă, ci le va arăta și ce poate face lumea în acest sens”, a afirmat miliardarul într-o postare pe Twitter.

Ca referință, noua materie are ca scop educarea copiilor pe marginea schimbărilor climatice, a motivelor din spatele acestui fenomen și a modului în care acestea afectează comunitățile și care ar putea fi soluțiile durabile la dezastrul încălzirii globale. Christa Delaney este profesor de științe ale mediului la Egg Harbor Township High School din New Jersey și, în opinia ei, programele vor ajuta la pregătirea pentru viitor a elevilor și vor arăta americanilor că New Jersey se concentrează pe schimbările climatice.