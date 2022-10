BBC: O perspectivă rară asupra copilăriei tulbure a lui Elon Musk

Este cel mai bogat om din lume, iar contribuțiile sale în tehnologie și nu numai, îl aduc pe acesta de cele mai multe ori pe primele pagini ale publicațiilor internaționale. Cu toate acestea, detaliile copilăriei lui Elon Musk nu sunt atât de cunoscute.

Foarte puține lucruri din spatele omului care reprezintă Space X și Tesla sunt cunoscute. Elon Musk este peste tot, iar omniprezența sa ne dă impresia că știm totul despre el. Elon Musk aproape că a eclipsat diplomația occidentală după implicarea sa în conflictul armat dintre Rusia și Ucraina.

Acesta a fost solicitat de autoritățile ucrainene, angajându-se să trimită în Ucraina terminale de conexiune la internet prin satelit Starlink, fabricate de către compania sa aerospațială SpaceX, pentru a împiedica Rusia să câștige războiul comunicațiilor.

El a propus apoi să se confrunte cu președintele rus Vladimir Putin într-un duel fratricid pentru a pune capăt conflictului armat. Câteva săptămâni mai târziu, Musk a deschis fabricile Tesla lângă Berlin, Germania și Austin, Texas. La acest ultim eveniment declarat drept cea mai mare petrecere de pe pământ, el și-a reiterat promisiunea de a face toate vehiculele Tesla autonome până la sfârșitul anului 2022.

Asemenea știri ar fi fost suficiente pentru mai mult de o persoană, dar trebuie să credem că nu este cazul lui Musk. Antreprenorul în serie a anunțat imediat că a achiziționat 9,1% din site-ul de microblogging Twitter (TWTR) , care este canalul de comunicare prin care a construit brandul Musk. Acolo are peste 82 de milioane de adepți, aproape echivalentul populației Germaniei.

Totuși, la un moment dat, miliardarul a făcut o ofertă de 43 de miliarde de dolari pentru a prelua controlul asupra Twitter. De atunci, o bătălie acerbă îl opune pe Musk consiliului de administrație, care nu pare pregătit să faciliteze sarcina.

Prin urmare, Elon Musk este peste tot. Totuși, bărbatul rămâne un mister. Omul de afaceri a încercat să clarifice o parte din acest mister într-un interviu recent Ted Talk. El a spus că a avut o copilărie nefericită și singuratică și că a petrecut mult timp în cărțile sale, mai degrabă decât să se joace cu copiii de vârsta lui.

„Nu am avut o copilărie fericită să fiu sincer. Dar am citit o mulțime de cărți. Am citit o mulțime și o mulțime de cărți. Treptat am înțeles mai multe din cărțile pe care le citeam și am văzut o mulțime de filme. Mi-a luat ceva timp să înțeleg lucruri pe care majoritatea oamenilor le înțeleg intuitiv.”, i-a spus Musk lui Chris Anderson de la Ted Talk.