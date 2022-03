Băncile din România, afectate de interdicțiile rusești: vezi dacă ai bani aici și ce e de făcut

Sancțiunile impuse Rusiei, în mod aproape inevitabil, vor genera o sumedenie de victime colaterale. Mai ales la capitolul bănci, unele dintre cele mai importante din România vor avea de suferit.

Problemele băncilor românești, în contextul sancțiunilor impuse de UE și SUA, vor fi plecat de la creditele de miliarde de euro acordate de filialele lor din Rusia. Din păcate, vor mai trece multe săptămâni și luni până vom înțelege pe deplin ce înseamnă sancțiunile financiare atât pentru rușii nevinovați, cât și pentru români sau orice alți cetățeni europeni.

Băncile europene, chiar și cele din România, vor avea de suferit din cauza sancțiunilor

Băncile din Italia și Franța au cel mai mult de suferit din cauza invaziei rușilor pe teritoriul Ucrainei. La prima vedere, doar băncile rusești precum Sberbank riscă falimentul pe piața europeană din cauza retragerilor masive de economii. În practică, însă, multe alte instituții bancare ce au legătură cu statul rus sau au filiale la Moscova ar putea fi îngropate de problemele financiare cauzate de sancțiunile impuse Rusiei.

Lovitura finală a venit în momentul în care mai multe bănci rusești au fost excluse din SWIFT, un instrument esențial pentru finanțele globale și transferul de finanțe peste graniță. Tot atunci, activele Băncii Centrale a Rusiei care s-au aflat peste granița teritoriului lui Putin au fost înghețate pe întregul mapamond, în speranța că gestul va pune bețe în roate finanțării războiului. Ca referință, Banca Centrală a Rusiei are rezerve de aproximativ 630 de miliarde de dolari.

Revenind la situația din Europa, băncile italiene şi franceze au cea mai mare expunere la Rusia, ambele cu puţin peste 25 de miliarde de dolari la finele lunii septembrie 2021, urmate de băncile din Austria, cu o expunere de 17,5 miliarde de dolari, arată datele Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS). Comparativ, dacă ne uităm doar la toate băncile americane cu expunere în Rusia, discutăm de o expunere de 14,7 miliarde de dolari.

Dacă ar fi să ne uităm la situația băncilor pe care le avem și în România, dar au de suferit mult atât din cauza războiului din Ucraina, cât și a devalorizării accelerate a rublei, Raiffeisen este pe primul loc. Aceasta este a noua cea mai mare bancă din Rusia, cu active de 15,8 miliarde de euro, 8700 angajați și peste 4,5 milioane de clienți. Expunerea grupului austria Raiffeisen Bank International este de aproximativ 22,85 miliarde de euro, mai mult de jumătate din bani fiind ancorați în sectorul corporatist. Doar în Ucraina, Raiffeisen a acordat împrumuturi de 2,2 miliarde de euro, bani care sunt foarte dificil de recuperat, dacă nu imposibil, din cauza războiului.

Subsidiara UniCredit, a 14-a cea mai mare bancă din Rusia, are o expunere în țara lui Putin de 14,2 miliarde de euro. Intesa Sanpaolo se află în spatele unor proiecte majore de investiții în domeniul energetic din Rusia și are o expune totală de 5,57 miliarde de euro. De asemenea, grupul bancar italian este prezent și în Ucraina, cu sume generoase date în piață sub formă de credite. Nu în ultimul rând, olandezii de la ING au credite date rușilor în valoare de aproximativ 4,5 miliarde de euro, în timp ce ucrainienilor au dat credite de 600 de milioane de euro. Majoritatea împrumuturilor sunt în euro și în dolari, un detaliu care face și mai fragil efortul de rambursare în contextul devalorizării rublei și a valului de inflație.