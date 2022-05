Banca Transilvania și BRD, lovite unde le doare mai tare: ce trebuie să vadă acum clienții

Clienții băncilor din România s-au obișnuit să vadă știri despre profiturile instituțiilor de profil, iar pe primele locuri să se situeze de cele mai multe ori Banca Transilvania sau BRD, însă iată că, de această dată, alt jucător vine tare din spate și prezintă un raport financiar excepțional. Este vorba despre Raiffeisen Bank.

Instituția bancară transmite că a realizat un profit net impresionant, de 218 milioane de lei pentru primele trei luni ale anului curent. Practic, se consemnează o creștere cu 10% față de primul trimestru 2021.

Conform companiei, se pare că profitul este pus pe seama creșterii activității tranzacționale a clienților. Totodată, se vorbește în acest caz și despre menținerea profilului de risc al băncii la un nivel foarte bun.

„Rezultatele noastre bune din primele trei luni ale anului 2022 reflectă procesul de relansare economică, manifestat imediat după perioada cea mai critică a pandemiei.

Astfel, soldul de credite nete al băncii a crescut cu 19% fata de T1 2021, cu rezultate bune pentru toate segmentele de business. Stocul creditelor acordate corporaţiilor a înregistrat o evoluţie excelentă, cu o creştere de 30%, în timp ce activitatea de creditare pentru categoria de clienţi IMM a generat un avans al stocului de aproape 10%, iar pentru creditele acordate persoanelor fizice am obţinut o creştere similară, de 11% an la an.

Depozitele atrase de bancă au înregistrat o creştere de 13% în primul trimestru al anului 2022, fata de aceeaşi perioada din 2021, în principal din sectorul corporaţiilor mari şi medii. Din 24 februarie 2022 ne confruntam însă cu o situaţie extrem de imprevizibila şi dificila, războiul din Ucraina, care determina schimbări în comportamentul clienţilor. Mai ales în momente că acestea, facem tot posibilul pentru a oferi clienţilor cele mai bune sfaturi financiare şi ne străduim să îmbunătăţim interacţiunea cu banca pentru a le face viaţă mai uşoară”, a spus Zdenek Romanek, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank.