Avertismentul Rusiei: „Nu luați numele lui Putin în deșert”

„Păi o vom sprijini cu toții pe Liz Truss bineînțeles pentru ca ea să câștige acel vot. În fond, ce face orice persoană normală în orice țară normală dacă cineva de lângă ea leșină? Aleargă să ajute!”, afirmă prezentatorul Evgheni Popov.

„Este natural! Este normal! Asta fac toți oamenii decenți! Dar nu Liz Truss! Ea doar strigă ‘O, Dumnezeule!’”, continuă el.

La dezbaterea dintre candidații la șefia Guvernului britanic, Liz Truss și Rishi Sunak, prezentatoarea a leșinat în direct, iar transmisia a fost întreruptă aproape imediat. Înainte de oprirea emisiei, Liz Truss a putut fi auzită cum a exclamat „O, Doamne!”.

„Iar noi acum o susținem pe Liz Truss. Până la urmă, după ce câștigă și Marea Britanie cade singurul lucru pe care va putea să-l facă este să zică ‘O, Dumnezeule!”, a continuat monologul prezentatorul de la Rossiya-1.

„Am avertizat că numele lui Putin n-ar trebui luat în deșert dar ei nu ne-au ascultat. Până la urmă, în timpul dezbaterii candidații pentru slujba lui Boris Johnson au menționat numele lui Putin de 6 ori. A șasea oară a avut loc accidentul”, a fost concluzia lui Popov.

For everyone wondering how Russian state TV would react to events at last night’s UK leadership debate, here is presenter Yevgeny Popov’s take

Expect them to ridicule Liz Truss a lot more in the coming weeks… pic.twitter.com/hloxBdQtae

— Francis Scarr (@francis_scarr) July 27, 2022