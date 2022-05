Avertisment dur pentru românii care vor să se îmbogățească de la bursă: nu tot ce zboară se mănâncă

Scumpirile din ultima perioadă îi determină pe mulți dintre conaționalii noștri să caute diverse modalități prin care să-și diversifice sursele de venit și să crească sumele care le intră, lunar, în casă. Într-o astfel de încercare, mulți se orientează către investițiile la bursă, dar nu e deloc atât de simplu pe cât pare!

Investițiile la bursă se bucură de un succes tot mai mare în rândul românilor. De la izbucnirea pandemiei de coronavirus si aparitia cazurilor in tara noastra, piata de capital din Romania a crescut cu 55% prin prima indicelui BET-TR, care include si dividendele, si cu 39% luand in calcul indicele BET. Numărul românilor care investesc crește într-un ritm important.

Potrivit rapoartelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), se pre că numarul total al investitorilor care tranzactioneaza la BVB a ajuns la 81.793, luand in calcul raportarea de la finalul anului trecut.

„In cei doi ani de pandemie, am putut observa o tendinta clara in ceea ce priveste preferinta financiara a populatiei care a ales sa se orienteze tot mai mult catre bursa pentru a putea lua parte la povestile de succes ale companiilor romanesti, dar si pentru a limita erodarea puterii de cumparare cauzata de o rata a ridicata inflatiei.

Romania se pozitioneaza ca un pol de stabilitate in regiune intr-un context dominat de instabilitatea regionala ridicata generata de conflictul armat din Ucraina. Traversam momente de ingrijorare atat in plan uman, cat si in plan economic.

Pentru investitori, bursa locala a oferit in doi ani cresteri de 55% chiar si in conditii de volatilitate accentuata si a demonstrat ca poate fi un pilon esential pentru economiile romanilor,” a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.