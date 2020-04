524 de persoane au murit în România, până acum, din cauza infectării cu COVID 19. Val de decese, la Suceava

UPDATE (2) 12 aprilie ora 19:00: Conform datelor furnizate de DIGI24, în acest moment în România au fost anunțate 310 decese datorate pandemiei COVID-19

Deces 310

Femeie, 66 ani din județul Dâmbovița. Face parte din focarul de la clinica de dializă din București. Internat în data de 27.03.2020 la Spitalul Clinic Carol Davila-ATI.

Recoltare probe pentru COVID-19 în data de 25.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020.

Decedată în data de 12.04.2020.

Comorbiditati: Insuficiență renală cronică – în hemodializa, Ciroza cu virus hepatitis C, Diabet zaharat insulinodependent, AVC.

Deces 309

Bărbat, 69 ani din județul Arad. Internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad-Boli Infecțioase cu diagnosticul de Bronhopneumonie.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 03.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 04.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Cardiomiopatie ischemica, Diabet zaharat tip II, HTA, Icter mechanic.

Deces 308

Bărbat, 66 ani din județul Hunedoara. Internat în Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția de Oncologie din 26.02.2020 pentru tratament. Contact cu cazuri confirmate.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 27.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020.

Decedat în data de 12.04.2020.

Comorbidități: Neoplasm bronhopulmonar.

Deces 307

Bărbat, 52 ani din județul Arad. Internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – Secția de Nefrologie în data de 30.03.2020, pentru hemodializă.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 30.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020.

Decedat în data de 12.04.2020.

Comorbidități: Boală renală cronică Std IV – hemodializa, Ciroza hepatica cu virus hepatitic C, Anemie secundara.

UPDATE (1) 12 aprilie ora 14:00 – Ultimele informații arată că numărul deceselor în urma infectării cu coronavirus a ajuns la 306.

Deces 292

Bărbat, 53 ani din județul Suceava. Internat în 31.03.2020 în Spitalul Municipal Rădăuți cu Hemoragie digestivă superioară.

Recoltare proba COVID-19 (fragment necroptic) în data de 05.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedat în data de 04.04.2020

Comorbidități: Diabet zaharat.

Deces 293

Bărbat, 86 ani din județul Suceava.

Recoltare probă COVID-19 (fragment necroptic) în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedat la domiciliu în data de 07.04.2020.

Locuia singur. Nu era în evidență cu antecedente patologice.

Deces 294

Femeie, 79 ani din județul Suceava.

Recoltare probă COVID-19 (fragment necroptic) în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedată în CPU Rădăuți în data de 06.04.2020.

Contact familial (fiul revenit din Anglia în urmă cu 3 saptamani).

Deces 295

Bărbat, 87 ani din județul Suceava.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Suceava în data de 16.03.2020 unde a fost operat pentru ocluzie intestinală, fistula digestivă.

Recoltare probă în data de 27.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 02.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020

Comorbidități: Fibrilație atrială. Cardiopatie ischemica. Bronhopneumonie

cronica obstructiva.

Deces 296

Bărbat, 38 ani, județul Mehedinți.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin – Secția Boli Infecțioase în data de

01.04.2020 cu diagnosticul: Pneumopatie acută.

Recoltare probă în data de 09.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 12.04.2020.

Comorbidități: Insuficiență renală cronică (persoana urma un program de

dializa). Bronhopneumopatie cronica. Hepatita virala C.

Deces 297

Bărbat, 63 ani, județul Botoșani.

Internat în Spitalul Mavromați – Botoșani în data de 09.04.2020 cu stare comatoasa, necooperant.

Recoltare probă în data de 09.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat. Obezitate.

Deces 298

Femeie, 77 ani din județul Mureș.

Internată în Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș – Secția Boli Infecțioase în data de 27.03.2020;

în data de 30.03.2020 a fost transferata în ATI.

Recoltare proba în data de 28.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 30.03.2020.

Decedată în data de 10.04.2020.

Deces 299

Bărbat, 63 ani din județul Mureș.

Internat în Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș – Secția Boli Infecțioase în data de 06.04.2020;

în data de 09.04.2020 a fost transferat în ATI.

Recoltare probă în data de 07.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 07.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat.

Deces 300

Femeie, 79 ani din județul Arad.

Internata în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad – Secția Medicală în data de 03.04.2020; in data de 09.04.2020 a fost transferata în Secția Chirurgie cu Abdomen acut.

Recoltare probă în data de 09.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 11.04.2020.

Decedată în data de 11.04.2020.

Comorbidități: Insuficiență cardiacă. Fibrilație atrială.

Deces 301

Femeie, 71 ani din municipiul București.

Internată în Spitalul Militar Central pentru neoplasm colon operat; în data

de 06.04.2020 a fost transferată în Spitalul Colentina – Secția ATI cu complicații postoperatorii.

Rezultat pozitiv în data de 26.03.2020.

Decedată în data de 11.04.2020.

Comorbidități: Neoplasm colon.

Deces 302

Femeie, 59 ani din județul Sălaj.

Internată în Spitalul Județean de Urgență Zalău – Secția ATI în data 10.04.2020 în coma grad IV,

accident vascular trunchi cerebral, intubată.

Recoltare probă în data de 10.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 11.04.2020.

Decedată în data de 10.04.2020

Comorbidități: Hipertensiune arteriala. Aritmie extrasistolica. Depresie.

Deces 303

Bărbat, 80 ani din județul Hunedoara.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Neurologie în data 25.03.2020 cu Accident vascular cerebral. Hipertensiune arterială.

Recoltare probă în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Hipertensiune arteriala. Accident vascular cerebral.

Deces 304

Femeie, 82 ani din județul Hunedoara.

Internată în Spitalul Județean de Urgență Deva – Secția Neurologie în data 21.03.2020 cu

Hemipareză dreaptă.

Recoltare probă în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Hipertensiune arteriala. Accident vascular cerebral.

Deces 305

Bărbat, 34 ani din județul Hunedoara.

Recoltare probă COVID-19 (fragment necroptic) în data de 06.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 06.04.2020

Comorbidități: Imunodepresie.

Deces 306

Bărbat, 81 ani din județul Hunedoara.

Recoltare probă COVID-19 (fragment necroptic) în data de 06.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedat în data de 06.04.2020.

UPDATE 11 aprilie ora 20:30: Al doilea cadru medical decedat din cauza coronavirus. Este vorba despre o asistentă medicală în vârstă de 58 de ani din Brașov, aceasta fiind cazul cu numărul 291.

UPDATE 11 aprilie ora 19:30. Conform ultimelor informații, numărul deceselor crește la 290.

Deces 283

Bărbat, 75 ani, județul Bacău. Internat in Spital Moinești în data de 02.04.2020 cu Pneumonie interstitiala; în aceeași zi este transferat la Spitalul Onești – Boli Infecțioase

Recoltare pentru COVID-19 în 02.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Insuficiență renală acută. Adenom de prostată. Insuficiență hepatică acută.

Deces 284

Femeie, 67 ani județul Timiș. Debut în 09.04.2020. În data de 09.04.2020 a ajuns în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Timișoara de unde s-a transferat în Spitalul CFR Timișoara (stationar).

Recoltare pentru COVID-19 în 09.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedata în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Neoplasm bronhopulmonar. Obezitate. Diabet zaharat tip II.

Tumora glanda suprarenala stanga.

Deces 285

Bărbat, 78 ani din județul Iași. Internat în Spitalul Județean de Urgență Iași – Gastroenterologie

Recoltare proba COVID-19 în data de 24.03.2020.

Rezultat pozitiv în data de 25.03.2020.

Decedat în data de 11.04.2020.

Comorbidități: Hepatocarcinom multicentric.Ciroza decompensata. Hepatita

virala tip C.

Deces 286

Bărbat, 78 ani din municipiul București. Internat în Spitalul Sf. Ioan București în 05.04.2020 și transferat în ATI – Spital Colentina în data de

06.04.2020 (în comă).

Recoltare proba COVID-19 în data de 05.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 05.04.2020.

Decedat în data de 10.04.2020.

Comorbidități: Fibrilatie atriala paroxistica. Sindrom de colestaza și citoliza. Soc septic pulmonar.

Deces 287

Bărbat, 54 ani din județul Suceava.

Recoltare probă COVID-19 (fragment necroptic) în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedat la domiciliu în data de 07.04.2020.

Fără comorbidități.

Deces 288

Bărbat, 27 ani din județul Suceava.

Recoltare proba COVID-19 (fragment necroptic) în data de 08.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedat în data de 06.04.2020.

Comorbidități: Fibrilatie atriala paroxistica. Sindrom de colestaza și citoliza. Soc septic pulmonar. Schizofrenie. Consumator alcool.

Deces 289

Femeie, 98 ani din județul Suceava.

Recoltare proba COVID-19 (fragment necroptic) în data de 02.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020

Decedată (la domiciliu) în data de 01.04.2020

Deces 290

Bărbat, 47 ani din județul Suceava.

Recoltare proba COVID-19 (fragment necroptic) în data de 06.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 09.04.2020.

Decedat în data de 05.04.2020.

Comorbidități: Hipertensiune arteriala. Obezitate.

UPDATE 11 aprilie 2020: În acest moment sunt 282 de decese în urma infectării cu coronavirus. Mai exact 12 cazuri noi de deces conform Digi24.

Deces 271

Bărbat, 70 de ani din județul Suceava.

Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Județean Suceava, secția nefrologie.

Contact cu caz confirmat la Centrul de dializă.

Data recoltării: 05.04.2020

Data confirmării: 06.04.2020, în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Data decesului: 09.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: dializat, boala renala cronica grd. V, Diabet Zaharat tip II.

Deces 272

Bărbat, 76 de ani din municipiul București.

Data internării: 04.04.2020 la Spitalul Clinic de Urgență București, transferat în data de 05.04.2020 în secția ATI a Spitalului Colentina.

Data recoltării: 04.04.2020.

Data confirmării: 05.04.2020

Data decesului: 10.04.2020

Condiții medicale pre-existente: încă necunoscute.

Deces 273

Femeie, 40 de ani din județul Vaslui.

Data internării: 29.03.2020 în secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Vaslui, transferată în 02.04.2020 la Spitalul Municipal Bârlad – spital COVID – pe secția ATI.

Data recoltării: 29.03.2020

Data confirmării: 31.03.2020.

Data decesului: 10.04.2020

Condiții medicale pre-existente: obezitate, diabet zaharat.

Deces 274

Bărbat, 81 de ani din județul Iași.

Data internării: 08.04.2020, în Spitalul Județean de Urgență Iași, secția Medicală I, transferat în 10.04.2020 în secția neurochirurgie ATI.

Data recoltării: 09.04.2020 – aspirat traheal

Data confirmării: 10.04.2020

Data deces:

10.04.2020

Condiții medicale pre-existente: Insuficiență cardiacă, anevrism de aorta ascendenta, HTA, boala renala cronica.

Deces 275

Bărbat, 61 de ani din județul Hunedoara.

Data internarii: 31.03.2020, în Spitalul Municipal Orăștie.

Data recoltării: 06.04.2020

Data confirmării: 08.04.2020

Data decesului: 06.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: insuficiență hepatică, hepatită etanolica.

Deces 276

Femeie, 74 de ani din județul Hunedoara.

Data internarii: 27.03.2020, pe secția Medicala a Spitalului Municipal Hunedoara, transferat pe secția de boli infecțioase în 06.04.2020.

Data recoltării: 06.04.2020.

Data confirmării: 09.04.2020

Data decesului: 08.04.2020.

Conditii medicale pre-existente: insuficiență renală cronică, HTA, Diabet Zaharat, cardiopatie ischemică, insuficiență aortică și mitrală.

Deces 277

Bărbat, 81 de ani din județul Hunedoara.

Data internarii: 07.04.2020, în Spitalul de Boli Infecțioase Hunedoara, transferat în aceeași zi în secția ATI.

Data recoltării: 07.04.2020

Data confirmării: 09.04.2020

Data decesului: 08.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: HTA.

Deces 278

Bărbat, 57 de ani din județul Galați.

Data internarii: 29.03.2020, în Spitalul de Boli Infecțioase Galați, transferat în 30.03.2020 în secția ATI.

A avut contact cu persoane venite din Spania, care ulterior s-au confirmat cu COVID-19.

Data recoltării: 29.03.2020.

Data confirmării: 29.03.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: Diabet Zaharat tip II, obezitate, boala cardio-vasculara, HTA std. II, spondilită anchilozanta.

Deces 279

Bărbat, 70 de ani din județul Arad.

Data internarii: 06.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, secția Boli Infecțioase Adulți.

Data recoltării: 06.04.2020.

Data confirmării: 06.04.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: anemie marcată prin carență de fier, flutter atrial, HTA

Deces 280

Bărbat, 51 de ani din județul Mureș.

Data internării: 28.03.2020, în Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș, secția Boli Infecțioase, în data de 29.03.2020 este transferat în secția ATI.

Contact cu caz confirmat.

Data recoltarii: 01.04.2020.

Data confirmarii: 02.04.2020

Data decesului: 10.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: obezitate.

Deces 281

Bărbat, 56 de ani din județul Neamț.

În data de 05.04.2020 se prezinta la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț pentru un episod de epistaxis, este internat la orele 09:40; decesul survenid în scurt timp: orele 13:20 în aceeași zi.

A avut numeroase perioade de spitalizare succesive, posibil contact personal medico-sanitar ulterior confirmat cu COVID-19.

Data recoltarii: 05.04.2020.

Data confirmarii: 09.04.2020

Data decesului: 05.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: neo bronhopulmonar std. IV cu metastaze osoase, anemie grd. IV

Deces 282

Femeie, 27 de ani din județul Neamț.

Data internării: 16.03.2020 pe secția hematologie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț cu afecțiuni onco-hematologice.

Data recoltării: 27.03.2020

Data confirmării: 29.03.2020

În data de 04.04.2020 este transferată în secția ATI.

Data decesului: 10.04.2020.

Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost îngrijită de o asistentă medicală, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat cu COVID-19.

Condiții medicale pre-existente: sdr. mielodisplazic, pancitopenie severa.

UPDATE 10 aprilie ora 19:30

Deces 266

Bărbat, 42 de ani din județul Constanța. Data internării: 07.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în stare gravă, cu SaO2 < 90%.

Data confirmării: 07.04.2020, în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

Data decesului: 10.04.2020

Condiții medicale pre-existente: obezitate, hiperglicemie (incontrolabila cu insulina).

Deces 267

Bărbat, 65 de ani din județul Brașov.

Data internării: 01.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Brașov, secție Chirurgie II, pentru gangrena umeda diabetic.

A fost contact de salon cu un caz confirmat, care ulterior a decedat.

Data recoltarii: 08.04.2020

Data confirmării: 09.04.2020.

Data decesului: 10.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II, angiopatie periferica, polineuropatie, obezitate, cardiopatie ischemica, IMA vechi.

Deces 268

Bărbat, 72 de ani din județul Brașov.

Internat in Spitalul Clinic Județean Brașov, sectie Chirurgie II, pentru gangrena antepicior bilateral, Insuficiență hepato-renala cronica, Insuficiență arterio-venoasa cronica.

A fost contact de salon cu un caz confirmat, care ulterior a decedat.

Data recoltarii: 08.04.2020.

Data confirmarii: 09.04.2020

Data decesului: 10.04.2020

Condiții medicale pre-existente: insuficiență hepato-renala cronica, DZ tip II.

Deces 269

Bărbat, 51 de ani din județul Sibiu.

Internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, în perioada 24-28.03.2020 pe secția Medicală, transferat în secția ATI în data de 28.03.2020, de unde este transferat pe secția Medicala 1 în data de 09.04.2020.

A fost contact de salon cu un caz confirmat.

Data confirmarii: 05.04.2020, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Data decesului: 09.04.2020

Condiții medicale pre-existente: ciroza hepatică etanolica decompensate, trombocitopenie, hipersplenism, varice esofagiene grd. II, HTA, tiroidita autoimuna, obezitate grd. II.

Deces 270

Femeie, 78 de ani din județul Ilfov.

Internat în Spitalul Universitar de Urgență București, secția cardiologie, până în data de 20.03.2020.

Externată, starea generala se deterioreaza și se interneaza în data de 29.03.2020 la INBI Matei Balș.

Data recoltarii: 29.03.2020.

Data confirmarii: 30.03.2020, la INBI Matei Balș.

Data decesului: 10.04.2020.

UPDATE 10 aprilie ora 14:40 Ultimele informații arată că numărul deceselor din cauza COVDI-19 de pe teritoriul României a ajuns la 265.

Deces 258

Bărbat, 75 de ani din județul Bacău.

Debut pe data de 31.03.2020.

Internat la Spitalul Municipal Onești pe 31.03.2020, unde a primit oxigen pe mască.

Confirmat pe 01.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.

Decedat pe 09.04.2020.

Boli preexistente: Pneumopatie acută, Insuficienţă respiratorie acută. BPOC. HTA. ICC. Insuficiență renală acută.

Deces 259

Bărbat, 53 de ani, din județul Bacău.

Internat în Spitalul Municipal Onești – Secția Boli infecțioase pe 07.04.2020, cu diagnostic Pneumonie.

Recoltat pe 08.04.2020, confirmat pe 09.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.

Decedat pe 09.04.2020, în secția ATI.

Boli preexistente: Pneumonie bilaterală. Insuficiență respiratorie acută severă. HTA. Obezitate.

Deces 260

Bărbat, 53 de ani din județul Bacău.

Internat pe 23.03.2020 în INBI Balș.

Confirmat pe 23.03.2020 în INBI Balș.

Decedat pe 10.04.2020.

Condiții medicale preexistente: diabet zaharat.

Contact cu caz care a revenit din Dubai.

Deces 261

Femeie, 47 de ani din județul Bihor.

Internată pe 09.04.2020 în SCM Oradea-Secţia Boli infecţioase, în stare gravă.

Recoltat pe 09.04.2020, confirmată pe 09.04.2020 în SCM Oradea.

Decedată pe 09.04.2020.

Deces 262

Femeie, 80 de ani din municipiul București.

Debut pe 29.03.2020.

Internată în perioada 15.03.2020-31.03.2020 în SUUB Bucureşti, trasnferată pe 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” București.

Decedată pe 09.04.2020.

Condiții medicale preexistente: Boală cardiovasculară.

Deces 263

Bărbat, 50 de ani din județul Galați.

Internat pe 30.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galaţi, transferat în Secția ATI pe 02.04.2020.

Confirmat pe 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați.

Decedat pe 09.04.2020.

Condiții medicale preexistente: HTA. Diabet zaharat.

Revenit din Spania pe 13.03.2020.

Deces 264

Bărbat, 46 de ani din județul Suceava.

Internat pe 22.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Recoltat pe 02.04.2020, confirmat 05.04.2020.

Decedat pe 09.04.2020.

Condiții medicale preexistente: Obezitate morbidă, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II.

Deces 265

Femeie, 80 de ani din județul Timiș.

Internat în SCBIP Timişoara-Secţia Pneumologie pe 05.04.2020.

Confirmat pe 05.04.2020.

Decedat pe 09.04.2020.

Condiții medicale preexistente: Boală cardio-vasculară. Diabet zaharat tip II

Contact cu caz confirmat.

UPDATE, 10 aprilie, ora 10:40 – 257 de decese în total, în România. Este vorba despre un bărbat de 79 de ani din județul Arad, o femeie de 45 de ani din județul Arad, un bărbat de 66 de ani din județul Gorj, o femeie de 77 de ani din București, femeie de 74 de ani din județul Hunedoara, femeie de 69 de ani de județul Timiș, un bărbat de 49 de ani din județul Mureș, femeie de 76 de ani din județul Mureș, bărbat de 84 de ani din județul Neamț.

UPDATE 9 aprilie ora 20:30: Deces 247 – Bărbat, 59 ani din județul Teleorman. Debut pe 03.04.2020. Prezentat pe 07.04.2020 la Spitalul Municipal Videle – CPU cu insuficiență respiratorie și stare de agitație. Din cauza agravării stării pacientului, a fost transferat în aceeași zi la Spitalul Județean de Urgență Alexandria unde a fost internat cu suspiciune de COVID-19. Recoltat pe 07.04.2020, confirmat pe 09.04.2020 în INBI Balș Decedat pe 08.04.2020. Condiții medicale pre-existente: HTA și ICC, aflat în tratament.

Deces 248 – Bărbat, 60 ani din județul Brașov. În data de 26 martie 2020, a fost internat în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov, în același salon cu un pacient care revenise din Franța. Confirmat pe 03.04.2020 în laboratorul Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Pacientul a fost reinternat pe data de 07.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Sf. Gheorghe – Secția ATI cu diagnostic Pancreatită acută cu tendință de abcedare. Pneumonie interstitială cu COVID-19. Insuficiență respiratorie acută. Decedat pe 08.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Tumora de cap de pancreas. Diabet zaharat insulino-dependent. HTA. Ulcer gastric operat.

UPDATE 9 aprilie 2020: În acest moment, oficial au fost anunțate 227 de decese din cauza COVID-19.

Deces 229 Femeie, 64 de ani din București. Transferată de la INBI Balș la Spitalul Colentina București (spital de suport) pe data de 30.03.2020. Confirmata pe 31.03.2020 Decedată pe 01.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Boală cardiovasculară, Boală renală.

Deces 228 Femeie, 48 de ani din județul Vrancea. Transportata intubată la Spitalul Colentina București (spital de suport) și Internată în ATI, pe data de 31.03.2020. Confirmată pe 31.03.2020 la Spitalul Județean Focșani. Decedată pe 04.04.2020. Condiții medicale pre-existente: Obezitate gradul II.

Deces 227 Femeie, 70 de ani din județul Alba. Internată la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în data de 07.04.2020. Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, HTA, nefropatie diabetică. Confirmată în 08.04.2020. Decedat pe 08.04.2020.

Deces 226 Bărbat, 86 de ani din județul Hunedoara. Internat la Spitalul Municipal Hunedoara, în data de 03.04.2020.Pacientul a fost transferat în ATI în 05.04.2020. Condiții medicale pre-existente: HTA, demență, BPOC, imobilizat la pat. Confirmat în 08.04.2020. Decedat pe 05.04.2020.

Deces 225 Bărbat, 66 de ani din județul Mureș. Internat la Spitalul Clinic Județean Tg. Mureș, în data de 06.04.2020. Condiții medicale pre-existente: boală renală. Confirmat în 07.04.2020. Decedat pe 07.04.2020.

Deces 224 Bărbat, 64 de ani din județul Mureș. Internat la Spitalul Clinic Județean Tg. Mureș, în data de 03.04.2020 (ATI). Condiții medicale pre-existente: boală cardiovasculară, diabet zaharat, obezitate. Confirmat în 03.04.2020. Decedat pe 08.04.2020.

Deces 223 Bărbat, 81 de ani din jud. Brașov. Internat la Spitalul Clinic Județean Brașov, în data de 30.03.2020, în secția ATI din 07.04.2020. Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat tip II, obezitate, Insuficiență mitrală. Confirmată în 08.04.2020. Decedat pe 08.04.2020.

Deces 222 Femeie, 80 de ani din București. Internată la Spitalul COVID- Colentina, în data de 31.03.2020 (în ATI); în perioada 12-13.03.2020 a fost internată în Spitalul Universitar de Urgență București. Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat, boala hepatica, cardiovasculară, renală. Confirmată în 30.03.2020. Decedat pe 02.04.2020.

Deces 221 Bărbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina, în data de 03.04.2020 (în ATI), prin transfer de la Spitalul Universitar de Urgență București. Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat, HTA ischemica, neurologica cronica, neoplasm, Alzheimer. Confirmat în 03.04.2020. Decedat pe 06.04.2020.

UPDATE: S-a ajuns la 220 de decese în România, din cauza Covid-19.

Deces 216

Bărbat, 35 de ani din București

Internat la Spitalul COVID-Colentina, în data de 31.03.2020, prin transfer de Spitalul Universitar de Urgență București, în comă și suport ventilator și cu modificări observate prin imagistică medicală la nivel pulmonar.

Condiții medicale pre-existente: Boală renală.

Confirmat în 30.03.2020.

Decedat pe 02.04.2020.

Deces 217

Bărbat, 51 de ani din județul Bistrița-Năsăud.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Bistrita, secția boli infecțioase, în data de 31.03.2020 și transferat în data de 05.04.2020 în secția ATI, cu insuficiență respiratorie acută, unde a fost intubat.

Confirmat în 01.04.2020

A avut contact cu persoane din comunitate care nu au respectat condițiile de izolare la întoarcerea în țară.

Decedat pe 07.04.2020.

Deces 218

Bărbat, 58 de ani din județul Arad.

Internat în secția boli infecțioase adulți a Spitalul Județean de Urgență Arad, în data de 04.04.2020 și transferat în data de 05.04.2020 în secția ATI cu bronho-pneumonie, Insuficiență respiratorie acută.

Confirmat în 05.04.2020.

Decedat pe 07.04.2020.

Deces 219

Bărbat, 61 de ani, din județul Sibiu

Internat în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Sibiu, în data de 26.03.2020 prin transfer de la Spitalul de Pneumoftiziologie (internat 24.03.2020).

Condiții medicale pre-existente: Diabet zaharat, psoriazis.

Confirmat în 27.03.2020.

Decedat pe 07.04.2020.

Deces 220

Bărbat, 85 ani, județul Suceava.

Internat în Spitalul Județean de Urgență Suceava în data de 16.03.2020.

Condiții medicale pre-existente: Parkinson, Glaucom.

Recoltat pentru COVID-19 în 25.03.2020.

Rezultat pozitiv pe data de 31.03.2020.

Decedat pe data de 3.04.2020.

UPDATE 8 aprilie, ora 16:30: Deces 211 – Bărbat, 53 de ani, din județul Suceava.Internat pe data de 16.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava – Secția Cardiologie, cu diagnostic Cardiomiopatie dilatativa. Deces 212 – Bărbat, 89 de ani, din București. Internat în Spitalul.Universitar București și transferat în data de 01.04.2020 în Spitalul Colentina – Secția ATI, unde a fost intubat. Deces 213 – Bărbat, 70 de ani, din județul Hunedoara. Internat în 03.04.2020 – Spitalul Municipal Hunedoara-Sectia Pneumologie, transferat în data de 05.04.2020 în ATI. Deces 214 – Barbat, 70 de ani, din județul Sibiu. Internat în 04.04.2020 în Spitalul Clinic Județean Sibiu cu dispnee, stare de astenie. A fost intubat Decedat în 05.04.2020 Confirmat în 07.04.2020 Deces 215 – Bărbat, 68 de ani, din județul Sibiu. Internat în perioada 03.03.2020-05.03.2020 in Spitalul Clinic Judeatan de Urgență Sibiu-Sectia Neurochirurgie cu Hematom subdural, apoi în Secția Chirurgie în perioada 05.03.2020-14.03.2020, transferat în ATI în data de 14.03.2020

UPDATE, 8 aprilie, ora 14:44 – 210 decese în România, din cauza epidemiei de coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 60 de ani din județul Mureș. Condiții medicale preexistente: “Boala cardio-vasculara”.

UPDATE, 8 aprilie 2020, ora 12:09 – 209 de decese în România până la ora actuală. ESte vorba despre un bărbat de 64 de ani din județul Hunedoara și o femeie de 61 de ani, tot din județul Hunedoara.

UPDATE, 8 aprilie 2020, ora 11:15 – 207 decese în România până la ora actuală. Este vorba despre un bărbat de 67 de ani din județul Hunedoara și de un bărbat de 63 de ani în județul Alba.

UPDATE, 8 aprilie 2020, ora 9: 34 – 205 decese în România. Este vorba despre un bărbat de 90 de ani din județul Alba și o femeie de 67 de anai din județul Botoșani.

UPDATE, 8 aprilie 2020: 203 decese în România din cauza coronaavirusului. Este vorba despre un bărbat de 53 de ani din Județul Suceava, o femeie de 61 de ani din Județul Mureș, o femeie de 38 de ani din județul Constanța, o femeie de 90 de ani din municipiul București, un bărbat de 57 de ani din Municipiul București, o femeie de 76 de ani din municipiul București.

UPDATE: Numărul persoanelor decedate din România din cauza noului coronavirus a ajuns la 197

UPDATE 7 aprilie ora 14:30: Deces 183 – Bărbat din Suceava în vârstă de 69 de ani (testat pozitiv pe 24 martie) Deces 184 – Băărbat din județul Neamț în vârstă de 46 de ani internat pe 26 martie după ce a venit din Germania, deces azi 7 aprilie.

UPDATE 7 aprilie: Numărul deceselor a ajuns la 182

Deces 182

Femeie, 70 ani din București. Internata în Spitalul Sf. Ioan București, ulterior transferată la Spitalul V. Babeș București. Rezultat pozitiv în data de 02.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiuni cardiace cornice.

Deces 181

Bărbat, 55 ani din jud Sălaj. Internat în SJU Zalău în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiune pulmonară cronică.

Deces 180

Bărbat, 94 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad în 04.04.2020- Insuficiență respiratorie acută. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 04.04.2020. Comorbidități: cardiopatie cronică, Fibrilatie atrială

Deces 179

Bărbat, 66 ani din jud Alba. Internat în SJU Alba Iulia în 05.04.2020, secția Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angină post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala și tricuspidiana, HTA. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: cardiopatie ischemica, HTA, fibroza pulmonara, boala renala cronica – dializa, Diabet Zaharat insulinodependent, Obezitate. Investigație în curs pentru expunere (pacient cu domiciliu în județul Cluj, dar aflat în vizită la fiica din judetul Alba înainte de internare)

Deces 178

Bărbat, 60 ani din jud. Ialomița. Internat în SJU Slobozia în 04.04.2020-Insuficiență respiratorie acută, cu dispnee. Transferat în secția ATI- intubare 05.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020

Deces 177

Femeie, 67 ani din jud. Mehedinți. Internată în SJU Drobeta Turnu-Severin în 04.04.2020-pneumonie acută bilaterală. Transferată în secția ATI-05.04.2020

Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 04.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020. Dată deces: 06.04.2020. Comorbidități: afecțiune pulmonară cronică.

Deces 176

Bărbat, 83 ani din jud. Bistrița-Năsăud. Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrița BI. Probe recoltate pentru COVID-19 în 31.03.2020. Confirmat în 01.04.2020. Decedat în 06.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Cardiopatie ischemica-protezata stent coronarian, Arteriopatie obliteranta membre inferioare cu by pass femuro-popliteu”, se arată în informarea GCS.

Deces 175

Bărbat, 66 ani din jud. Satu Mare. Internat în 01.04.2020 în SJU Satu Mare-ATI cu Pneumonie interstitiala, intubat și ventilat. Probe recoltate pentru COVID-19 în 02.04.2020. Confirmat în 04.04.2020. Decedat în 06.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat

Deces 174

Bărbat, 42 ani din jud. Satu Mare. Internat în 22.03.2020 în Secția de Psihiatrie a SJU Satu Mare. Debut în 28.03.2020 în timpul internării. Transferat în 29.03.2020 în ATI, intubat și ventilat. Confirmat în 31.03.2020. Contact caz confirmat. Decedat în 03.04.2020. Comorbidități: Alcoolism cronic.

Deces 173

Bărbat, 66 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 30.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Dată deces: 31.03.2020. Comorbidități: Insuficiență renală cronică-dializă, Vasculita autoimună, Afecțiune respiratorie cronică.

Deces 172

Bărbat, 41 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 30.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 30.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 3.04.2020. Dată deces: 01.04.2020. Comorbidități: sarcoidoza.

Deces 171

Femeie, 65 ani din jud. Suceava. Internata în SJU Suceava în 17.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 25.03.2020.

Deces 170

Femeie, 79 ani din jud. Suceava. Internata în SJU Suceava în 31.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 31.03.2020.

Deces 169

Bărbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020. Dată deces: 05.04.2020. Comorbidități: Cancer laringian, traheostoma, amputatie ambele picioare.

UPDATE 6 aprilie, ora 18:46. Numărul deceselor a ajuns la 168. Deces 163 – Bărbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat în data de 23.03.2020 în SCUJ Botoșani în Secția de Chirurgie, Accident casnic, Diabet zaharat. Deces 164 – Bărbat, 84 ani din jud Cluj. Internat în 05.04.2020 în SCBI Cluj cu diagnosticul de Bronho-pneumonie dreapta, Insuficiență respiratorie acută, Suspect infecție COVID-19. Deces 165 – Bărbat, 56 ani din jud. Mureș. Internat în SCJ Târgu Mureș -Boli Infecțioase în data de 30.03.2020, transferat în ATI la 01.04.2020.

Deces 166 – Bărbat, 56 ani, jud Timiș. Internat în SCBI Victor Babeș Timișoara în data de 4.04.2020, proba recoltata pentru COVID în aceiași zi. Deces 167 – Bărbat, 70 ani din jud. Hunedoara. Internat în 03.04.2020 în SJU Hunedoara, transferat în ATI în 05.04.2020, intubat si ventilat. Deces 168 – Femeie, 54 ani din jud Neamț. Internată în 16.03.2020 în SJU Piatra Neamț –ATI cu diagnosticul de Insuficiență respiratorie acută.

UPDATE 6 aprilie ora: 15:30: Deces 158 Bărbat, – 67 ani, jud Ilfov. Internat în 1.04.2020 in INBI Matei Balș, confirmat in 1.04.2020. Decedat în 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boală renală cronică, Boala neuromusculara, Obezitate. Deces 159 Bărbat, – 70 ani, jud Iași. Pacient depistat în timpul spitalizării în Secția de Gastroenterologie SJU Iași (contact cu un caz din SJ Suceava). Recoltat în 27.03.2020, confirmat în 29.03.2020. Decedat în 6.04.2020. Comorbiditati: Ciroză hepatică decompensată, Etilism cronic, HTA. Deces 160 Femeie, 89 ani, jud Argeș. Pacientă internată în SM Campulung-Boli Infecțioase în 3.04.2020. Confirmată cu COVID-19 în 4.04.2020. Decedată în 6.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, Insuficiență cardiacă, Bloc de ramura stânga, HTA, BPOC. Deces 161 Bărbat, – 71 ani, jud Vaslui. Pacient internat în 28.03.2020 în SM Barlad-Boli Infecțioase, cu istoric de călătorie Antalya (Turcia), recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat în 5.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, CIC-protezata 2 stenturi Deces 162 Bărbat, – 82 ani, jud Bihor. Internat in SCJU Oradea- ATI în 1.04.2020. Contact cazuri confirmate COVID-19. Confirmat COVID-19 în 1.04.2020. Data decesului 6.04.2020. Comorbiditati: HTA, Diabet zaharat, Boala neurologica, Boala cardiovasculara.

UPDATE 6 aprilie 2020: În acest moment în România numărul victimelor făcute de coronavirus a crescut din nou și a ajuns la 156 de morți, potrivit Antena 3.

Deces 156

Bărbat, 70 ani din jud. Bihor.

Persoană internată în secția pneumologie a Spitalului Orășenesc Aleșd în 26.03.2020; transferat în ATI Spitalul Municipal de Urgență Oradea în 27.03.2020.

Deces 155

Femeie, 66 ani din jud. Cluj.

Persoană contact caz confirmat, cu debut al simptomatologiei în 05.04.2020, agravarea stării generale, comă, internată la Spitalul Municipal Turda în 05.04.2020.

Deces 154

Bărbat, 71 ani din jud. Hunedoara.

Persoană cu Diabet Zaharat, BPOC și HTA, internat din 30.03.2020 la SMU Hunedoara, în secția ATI din 01.04.2020.

Deces 153

Femeie, 72 ani din jud. Satu Mare.

Persoană cu AVC în antecedente, internată în SJU Satu Mare din 29.03.2020

DECES 152

Bărbat, 66 ani din jud. Constanța.

Persoană contact caz confirmat, internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

UPDATE: Numărul victimelor făcute de coronavirus a crescut din nou și a ajuns la 151 de morți, potrivit Antena 3.

UPDATE: Alte două persoane au murit în România, după ce s-au infectat cu temutul virus. Astfel, numărul deceselor a ajuns la 148. Victimele aveau 82 de ani, respectiv 70 de ani, și sufereau de mai multe boli.

UPDATE: Precizare: ”Conform ultimelor precizări ale INSP, în prezent la nivel național sunt înregistrate 140 decese.

Cazul 137 de la Galați se infirma. Persoana de 82 de ani care este instituționalizată intr- un cămin pentru persoane vârstnice este pozitivă. Este contact cu alta persoana din același cămin care a și decedat.”, se arată oficial într-un comunicat.

Update, 4 aprilie 2020, ora 13:00 – 141 de decese în România, la ora actuală, cu opt mai multe decât ultima cifră estimată. Este vorba despre o femeie de 66 de ani, un bărbat de 34 de ani, un bărbaat de 59 de ani, o femeie de 82 de ani, o femeie de 59 de ani, o femeie de 59 de ani, un bărbat de 59 de ani. Toți aveau condiții de sănătate preexistente.

UPDATE, 3 aprilie 2020, ora 19:00 – Încă șapte alte decese au fost raportate. 133 de decese până la ora actuală. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani din Județul Ialomița, o femeie de 77 de ani din Județul Suceava, un bărbat de 62 de ani din Suceava, o femeie de 63 de ani din Suceava, un bărbat de 67 de ani din Suceava, un bărbat de 58 de ani din Suceava, o femeie de 133 de ani din Ialomița.

UPDATE, 3 aprilie 2020, ora 16:40 – încă alte patru decese în România. Este vorba despre o femeie de 69 de ani din Hunedoara, o femeie de 69 de ani din Județul Ialomița, un bărbat de 78 de ani din județul Timiș, o femeie de 60 de ani din județul Neamț. Toți aveau afecțiuni preexistente. În total, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 122.

UPDATE, 3 aprilie 2020, ora 14: 41 – 118 decese. Este vorba despre o femeie de 54 de ani din Constanța, revenită din Turcia și confirmată cu coronavirus. Avea condiții medicale pre-existente (obezitate morbidă); bronho-pneumonii repetate în ultimele 12 luni. De asemenea, decesul cu numărul 118 este al unui bărbat, 61 ani, din mun. Bucuresti Internat în SCBIT “Victor Babes” București, prin transfer de la Spitalul Militar București, pe data de 30/03/2020.

UPDATE, 3 aprilie 2020, 9.06: S-a înregistrat oficial și decesul cu numprul 116. Iată ce date au transmis autoritățile:

Deces 116: Bărbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fără context epidemiologic, internat la Spitalul Clinic de Urgență Mureș în

data de 01.04.2020, rezultat pozitiv pe 02.04.2020. Boli cronice cardiovasculare, HTA. Deces în data de 02.04.2020.”, se arată în comunicatul Grupului pentru Comunicare Strategică.

UPDATE: Încă un deces a fost raportat, marți seara din cauza coronavirusului. Număr total al deceselor urcă astfel la 115.

Update: Numărul persoanelor decedate a ajuns joi, 2 aprilie, la 114.

Deces 100: Bărbat, 56 ani, jud Dâmbovița. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizează proceduri de dializă, contact cu alt caz pozitiv.

A fost investigat pentru COVID -19 în data de 25.03.2020 și confirmat în 26.03.2020. Internat în SJU Targoviste-Boli Infecțioase. Decedat în data de 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică -in dializă, miocardita.

Deces 101: Femeie, 68 ani, jud Hunedoara. Internată în Spitalul Petroșani cu diagnosticul Infarct miocardic acut, Arsuri gr II/III, în data 30.03.2020. În aceiași zi s-au recoltat probe pentru COVID-19. Confirmată în 2.04.2020. Decedată în 1.04.2020.

Deces 102: Bărbat, 83 ani, jud Suceava. Pacient internat in Secția de Medicină internă a SJU Suceava din 14.03.2020 cu diagnosticul Infarct cerebral, hemiplegie, Fibrilație atrială, Cardiopatie Ischemica Cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 1.04.2020.

Deces 103: Bărbat, 77 ani , jud Arad. Internat în Secția de Pneumoftiziologie SCJU Arad.

Decedat în 26.03.2020. A fost confirmat în data de 30.03.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 104: Femeie, 54 ani, jud Arad. Internată în SCJU Arad -ATI în 28.03.2020 cu Insuficiență respiratorie acuta.Bronhopneumonie bilaterala. Recoltat pentru COVID-19 în 28.03.2020. Confirmat în 30.03.2020. Decedat in 30.03.2020. Comorbiditati:HTA

Deces 105: Bărbat, 59 ani, jud Ilfov. Face parte dintre pacienții dializați la clinica privata din București, care a fost contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat în 25.03.03.2020 și confirmat pentru COVID -19 în 26.03.2020. Internat în 27.03.2020 în INBI Matei Bals din 29.03. 2020 in ATI. Decedat în 2.04.2020.

Comorbiditati: Insuficiență renală cronica –dializa, diabet zaharat, Boala cardiovasculara

Deces 106: Bărbat, 61 ani, jud Arad. Internat în SCJU- ATI Arad in 25.03.2020, cu Insuficiență respiratorie acută, recoltat pentru COVID-19 in 25.03.2020, confirmat în 27.03.2020, decedat în 29.03.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.

Deces 107: Bărbat, 81 ani, jud Bistrița Năsăud. Internat în SCJU- ATI Bistrița cu Insuficiență respiratorie acută severă, Bronhopneumonie, intubat și ventilat mecanic, în 31.03.2020 recoltat pentru COVID-19 în 31.03.2020, confirmat în 2.04.2020, decedat în 2.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat insulinodependent, Amputatie picior drept.

Deces 108: Bărbat, 64 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiență respiratorie acută, s-au recoltat probe pentru COVID-19 în data de 28.03.2020 si a decedat în aceiasi zi. Rezultat pozitiv in data de 31.03.2020. Comorbiditati: HTA gr II, Obezitate gr.II.

Deces 109: Femeie, 83 ani, jud. Vrancea. A decedat acasă în data de 31.03.2020. Probe pentru COVID-19 recoltate la necropsie, în data de 1.04.2020, rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Are contact cu caz confirmat. Comorbiditati: Diabet zaharat, HTA.

Deces 110: Bărbat, 77 ani, jud Galați. Internat în Spitalul de BI Galați în data de 30.03.2020 și recoltat în aceiași zi. Contact cu caz confirmat COVID-19. Decedat în 1.04.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 2.04.2020. Comorbiditati: HTA

Deces 111: Femeie 77 ani, jud Sibiu. Internat în SCJ Sibiu-ATI in data de 26.03.2020. Decedat în 28.03.2020. S-au recoltat probe necroptice în data de 28.03.2020. Rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 1.04.2020.

Comorbiditati: HTA, CIC, Boala Renala Cronica.

Deces 112: Bărbat, 81 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 21.03.2020 în Secția medicală cu dg. Bronhopneumonie nespecifica. Recoltat pentru COVID-19 în 23.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020. Decedat în 30.03.2020.

Deces 113: Bărbat, 34 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020. Decedat în 28.03.2020.

Deces 114: Bărbat, 71 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în data de 26.03.2020 în secția Nefrologie cu dg. Boala renală std final. Recoltat pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv in 2.04.2020. Decedat în 28.03.202

UPDATE: Deces 93 – Femeie, 84 ani, din județul Bacău. Pacienta se internează în Spitalul Județean Bacău în data de 27.03.2020 în secția de terapie intensivă. Se recoltează exudate în data de 27.03.2020 care este pozitiv pentru Covid-19, în aceeași zi. Data deces 2.04.2020. Deces 94 – Femeie, 75 ani, din județul Neamț. În data de 28.03.2020 se internează în secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. În data de 28.03.2020 se emite suspiciunea de SARC-COV-2 și se recoltează un exudat cu rezultat pozitiv pentru COVID-19 în data de 30.03.2020. Antecedente patologice: Diabet zaharat. Data deces: 1.04.2020

Update: Numărul victimelor răpuse de teribilul coronavirus a ajuns în ultimele ore la 92, în România.

Update: 90 de persoane decedate din cauza infecției de coronavirus, astfel că încă patru decese s-au înregistrat în ultimele ore.

UPDATE: Deces 86 Femeie, 45 de ani, din Târgu Neamț, județul Neamț. S-a prezentat în data de 30.03.2020 la CPU Târgu Neamț unde s-a pus diagnosticul de AVC cu hemiplegie stânga.

Update, 1 aprilie: Deces 85: Grupul de Comunicare Strategică anunță alte 3 decese din cauza COVID-19. Bilanțul ajunge astfel la 85 de persoane decedate.

UPDATE 1 aprilie ora 11: 30: Deces – 83: Femeie, 54 ani, din București. Bolnava a decedat la 45 de minute după prezentare în UPU- SUU București. Deces – 84: Bărbat, 85 ani, jud. Timiș. Internat în Spitalul Clinic Militar Timișoara în data de 23.03.2020, primul test negativ pentru COVID 19 (25.03.2020).

UPDATE: S-au înregistrat 82 de decese în total, cu două în plus față de ultimul anunț.

Deces 81: Bărbat, 70 ani, jud Sibiu. Internat în 26.03.2020 în Spitalul

Clinic de Urgență Județean Sibiu.

Decedat în 30.03.2020.

Confirmat în data de 31.03.2020

Comorbiditati: Insuficiență renală cronică cu dializa boală cardiovasculara.

Contact cu sotia, deces COVID numărul 51. Împreună au fost în urma cu aproximativ 3

săptămâni în Turcia pentru tratament.

Deces 82: Bărbat, 70 ani, jud Mureș. Se solicită ambulanță în dimineața

de 31.03.2020. Internat în 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Urgență

Județean Mureș, transferat la Spitalul Clinic -sectia Boli Infecțioase, după

prânz starea de sănătate se deteriorează.

Decedat în 31.03.2020, dupa pranz

Confirmat in data de 31.03.2020

În cartierul unde locuiește este confirmat un alt caz COVID 19.

Ancheta epidemiologică este în curs.”

UPDATE 30 martie 2020, ora 20.26: S-a ajuns la 80 de decese de coronavirus, confirmate pe teritoriul României.

”Deces 80: Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internată în data de 26.03.2020 în Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat în data de 27.03.2020, decedată în 31.03.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică cu dializa de 15 ani, afecțiune oncologică – chimioterapie. Contact cu fiul întors din Marea Britanie în 21.03.2020, asimptomatic.”, se arată într-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategică.

UPDATE: 31 martie, 17.39: Grupul de Comunicare Strategică anunță încă 6 decese, toate înregistrate în județul Suceava.

”Deces 73 Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020. Deces 74 Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020. Deces 75 Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020. Deces 76 Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020. Deces 77 Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020. Deces 78 Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.”

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava.

În acest moment nu detinem date despre patologia asociată.

UPDATE 31 martie, 15.19: S-au mai înregistrat încă trei dece, iar numărul total a ajuns la 72.

”Deces 70: Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoană cu Insuficiență renală cronică, dializată, cu HTA si hepatită cronică cu virus B, debut în 23.03.2020 (febră, frison, cefalee), internată în 25.03.2020 în Secția Nefrologie ATI Spital Municipal Slobozia.

S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 31.03.2020.

Nu a avut istoric de călătorie și nici contact recunoscut cu caz confirmat.

Deces 71: Femeie, 53 ani, jud. Hunedoara. Pacienta internata în data de 17.03.2020 pe Sectia de Oncologie cu diagnosticul de Neoplasm ovarian stadiu terminal, Pleurezie metastatică, carcinomatoză peritoneală. Contact cu cazuri confirmate cu COVID-19, motiv pentru care s-au recoltat probe, a fost confirmată în 30.03.2020. Decedată în 29.03.2020.

Deces 72: Barbat, 65 ani, jud Hunedoara. Internat în 25.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Deva și transferat în ATI în data de 26.03.2020. Confirmat în aceeași dată , decedat în 31.03.2020. Comorbiditati: HTA. Fără călătorie, fără contact cunoscut cu caz confirmat.”, se arată în comunicatul oficial.

UPDATE 31 martie, ora 12:40: Deces 69 – Este vorba e un bărbat de 56 ani, cunoscut cu afecțiuni psihiatrice, care locuia singur. Decesul a fost constatat de către personalul ambulanței în data de 26.03.2020.

UPDATE 31 martie, ora 10:30: Deces 66 -Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. Deces 67 – Bărbat, 69 de ani, jud. Iasi. A fost testat cu rezultat pozitiv pe 28.03.2020. Deces 68 – Femei, 81 de ani, jud. Mehedinti. Internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova. S -au recoltat probe biologice pentru COVID 19 în data de 28.03.2020 care au fost testate la INCDMM Cantacuzino

UPDATE: ”Deces 53 -65

Au fost raportate încă 13 decese ale unor persoane confirmate cu noul corinavirus.

Toate cele 13 persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 80 de ani au fost internate în Spitalul Judetean de Urgență Suceava, in mai multe sectii, după cum urmează, nefrologie, boli interne, chirurgie plastică, gastroenterologie.

Decesele au fost înregistrate în perioada 22- 29 martie 2020.

Data confirmării rezultatelor pozitive către INSP este 30 martie 2020.”, se arată în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.

Menționă, de asemenea, că până la ultima raportare au mai fost anunțate încă 3 decese, iar numărul total este de 65.

UPDATE: S-a ajuns la 50 de decese în România. Datele oficiale despre ultimii pacienți decedați:

”Deces 48: Barbat, 59 de ani, jud. Bacău. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași. Rezultatul a fost confirmat pozitiv în 27.03.2020. Data deces: 30.03.2020 – Spital Judetean de Urgență Bacau – secție Boli Infecțioase Patologie preexistenta: hipertensiune arteriala. Diabet zaharat tip II decompensat

Deces 49: Bărbat, 74 de ani, jud. Hunedoara. Internat pe data de 19.03.2020 în Secția de oncologie Deva. Pe data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Data confirmării: 30.03.2020. Data deces: 27.03.2020. Patologie preexistentă: adenocarcinom gastric stadiul IV, carcinomatoza peritoneala

Deces 50: Femeie, 60 de ani, jud. Hunedoara. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Data confirmarii: 30.03.2020. Data deces: 29.03.2020 – Spital Municipal Hunedoara Sectia ATI. Pacienta a fost transferata din Institutul Cardiovascular Timișoara în data de 26.03.2020, fiind contact de salon cu caz confirmat. Patologie preexistentă: cardiopatie, insuficienta cardiacă”, se arată în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.

UPDATE: Încă un pacient de 77 de ani a murit la Hunedoara, numărul total al decedaților ajungând la 47, la nivel național.

”Bărbat, 77 de ani, jud. Hunedoara. În data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. Rezultatul testării din data de 28.03.2020 a fost pozitiv.

Data deces: 30.03.2020 – Spital Municipal Hunedoara

Patologie preexistentă: Cardiopatie ischiemica

Nu este contact.”, se arată în comunicatul Grupului de Comunicare Strategică.

UPDATE: Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat decesul a încă 2 persoane, astfel numărul total al morților ajungând la 46, luni, la ora 14.30.

”Deces 45: Bărbat, 57 de ani, jud. Timiș. În data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testării din data de 28.03.2020 a confirmat că pacientul eate pozitiv. Data deces: 29.03.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara Patologie preexistentă: Cardiopatie. TBC. Diabet zaharat tip II Contact familie – Germania Deces 46: Bărbat, 70 de ani, jud. Timiș. În data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testării din data de 28.03.2020 a confirmat că pacientul este pozitiv. Data deces: 29.03.2020 – Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara. Patologie preexistentă: Cardiopatie. Diabet zaharat tip II Contact cu caz confirmat”, sea arată în informarea oficială.

UPDATE 30 martie, ora 12:00: Bărbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. În data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal Oradea. Rezultatul testării din data de 28.03.2020 a fost pozitiv.

UPDATE ora 21.51, 29 martie 2020: Raed Arafat a anunțat un nou deces, al șaselea comunicat astăzi, până în acest moment și al 43-lea al bilanțului total:

Bărbat, 72 de ani, jud. Arad. În data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testării din data de 29.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 29.03.2020 – Spital Boli Infecțioase Arad.

Patologie preexistentă: Bronhopneumonie. Insuficienta cardiacă. Nu a avut istoric de călătorie și nici contact cunoscut cu caz confirmat.

UPDATE: Deces 42 – Bărbat, 82 ani, jud. Hunedoara . În data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Timișoara. Rezultatul testării din data de 29.03.2020 a fost pozitiv.

Deces 41 – Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. În data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara . Rezultatul testării din data de 29.03.2020 a fost pozitiv.

UPDATE: Numărul deceselor a ajuns la 40. O persoană în vârstă de 27 de ani și o alta de 71 de ani, din Suceava, care intrase în contact cu un cetățean român venit din Austria.

UPDATE ora 11.58, 29 martie: Numărul persoanelor decedate a ajuns la 38 până la această oră. Un bărbat internat la ATI TImișoara din 24 martie, pozitiv de 3 zile. Bărbatul, contact cu un membru al familiei revenit din Germania, a decedat aseară la Spital „Victor Babeș” din Timișoara.

UPDATE ora 8.25, 29 martie: Autoritățile române au confirmat încă trei noi decese pe teritoriul țării, din cauza coronavirusului.

Un bărbat de 39 ani din județul Ialomița, fără boli asociate, care a murit în urmă cu două zile, a fost confirmat cu Covid-19 post-mortem. Acest deces și încă două, toate din Ialomița, au fost anunțate sâmbătă seara târziu de autorități și ridică bilanțul total al epidemiei de coronavirus în România la 37 de morți. Ziua de 28 martie a fost una neagră, fiind ziua în care s-au anunțat un total de 11 decese.

Sâmbătă, 28 martie, a fost ziua în care au fost anunțate cele mai multe decese: 11.

UPDATE ora 22:45, 28 martie: Cea mai grea zi de la apariția coronavirusului în România. Nu mai puțin de opt decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore.

31. Bărbat, 65 ani, jud. Arad, internat în Spitalul Județean Arad, transferat în data de 22.03.2020 în secția, iar în data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase V Babeș Timișoara. Decedat în data de 28.03.2020. Comorbiditati HTA, obezitate.

32. Bărbat, 67 ani, jud. Constanța, internat în Spitalul de Boli Infecțioase Constanța din 25.03.2020. Decedat în 28.03.2020. Comorbiditati HTA, diabet zaharat.

33. Bărbat, 43 ani, jud Suceava, pacient cu arsuri, transferat de la SJU SUCEAVA și operat în Spitalul de Chirurgie Plastică și Reparatorie București. Decedat 28.03.2020.

34. Femeie, 61 ani, jud Hunedoara, internată în ATI Spitalul Județean Deva, confirmata cu COVID 19 în data de 28.03.2020, decedată în 23.03.2020. Comorbiditati boli cardiovasculare.

În toate cazurile sunt anchete epidemiologice realizate sau în desfășurare, precizează autoritățile.

UPDATE ora 17.00, 28 martie: Numărul deceselor în urma infectării cu coronavirus a ajuns la 30 până la această oră.

Deces 30 – Bărbat, 74 ani, județul Hunedoara, internat în secția de Oncologie a Spitalului Județean Deva cu neoplasm în stadiul terminal. S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 26.03.2020″, informează autoritățile prin intermediul unei comunicări a Grupului de Comunicare Strategică.

UPDATE: Numărul deceselor a ajuns la 29.

Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020.

Deces 28: Femeie, 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI. Data deces 26.03.2020.

Deces 29: Femeie, 60 ani, jud Arad, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recolta pentru COVID-19 în data de 25.03.2020, rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 26.03.2020.

UPDATE: Numărul deceselor crește la 26. Un bărbat în vârstă de 65 de ani din județul Timiș, cu afecțiuni cardiovasculare, a murit astăzi, în data când fusese confirmat pozitiv la COVID-19.

UPDATE: 25 decese. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN pe 26 martie, transferat ulterior la Matei Balș, unde a murit astăzi.

UPDATE: Numărul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 24. Ultimul deces a fost raportat în această dimineața, după ora 00:45. Este vorba despre o femeie de 80 ani, din județul Bacău, care era internată la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași în secția de ATI.

Femeia a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus în data 25.03.2020, iar pe data de 26.03.2020 a decedat. Medicii au declarat că bătrâna avea probleme preexistente precum insuficiență cardiacă, fibrilație atrială.

UPDATE:

În cursul serii de ieri a fost declarat încă un deces al unei persoane confirmată cu noul coronavirus, numărul deceselor naționale ajungând la 23.

Este vorba de un bărbat în vârstă de 75 de ani, din județul Iași, care a fost internat și confirmat pozitiv cu coronavirus în data 22 martie și a decedat ieri. Pacientul suferea de afecțiuni preexistente, inclusiv de diabet zaharat complicat.

UPDATE:

”Va comunicăm încă 4 decese confirmate cu COVID-19.

19. Bărbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializă, internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca, transferat în data de 23.03.2020, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul corinavirus la Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș – ATI

20. Bărbat, 49 ani, din judetul Timiș, neinternat. S- a prezentat în data 20.03.2020 la UPU a Spitalului Județean de Urgență Timișoara unde a fost diagnosticat cu Pneumonie acută (clinc si radiologic). I s- a recomandat consult de specialitate la spitalul de boli infecțioase. Conform pacientului , acesta nu a călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive. În 21.03.2020 s-a prezentat si la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, neinternat diagnosticat cu Pneumonie acuta. În 24.03.2020, stare deteriorată solicită ambulanță, i se recoltează proba de exudat pentru COVID si este lăsat la domiciliu. Confirmat pe data de 26.03.2020, decedat în aceeași dată.

Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială)

21. Femeie, 70 ani, din judetul Neamt, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt-Nefrologie pentru hemodializă. Stare agravată din 25.03.2020, cand se suspecteaza infecție cu coronavirus și se recoltează proba. Deces in 25.03.2020. Confirmat pozitiv în data de 26.03.2020

22. Bărbat, 45 ani, din judetul Arad, confirmat în data 25.03.2020, decedat in 25.03.2020 in ambulanta in timpul transferului in Spitalul BI V. Babes Timisoara.”, se arată într-un comunicat oficial, remis joi seară.

UPDATE: S-a înregistrat încă un deces din cauza coronavirusului, numărul morților ajungând la 18 la nivel național. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Pacienta avea afecțiuni preexistente: hipertensiune arterială, diabet zaharat.

UPDATE: Încă 3 persoane au decedat, miercuri seara, după diagnosticarea cu coronavirus. Iată cum stă situația prezentată de Grupul de Comunicare Strategică.

”În această seară au fost raportate încă 3 decese confirmate cu COVID-19.

15. Bărbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași în sectia de ATI, confirmat pozitiv în data de 21.03.2020

16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020

17. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata în SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020”, se arată în comunicat.

UPDATE 25 martie: A fost înregistrat decesul cu numărul 14. Este vorba despre un bărbat din Suceava, în vârstă de 52 de ani, care suferea de obezitate.

UPDATE: Miercuri dimineața a fost confirmat decesul celei de-a 13-a persoane infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie din Caraș-Severin, de 72 de ani.

”Informare de presă

În această dimineață a fost înregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus.

Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin în vârstă de 72 de ani tranferată în seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgență Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21/03/2020

Pacienta nu avea istoric de călătorie și nici nu a fost identificat un contact pozitiv.

– Data decesului: 25/03/2020”, searată în comunicatul grupului de comunicare strategică.

UPDATE: Al 12-lea deces. Bărbat de 74 de ani din județul Ialomița. Al 12-lea caz de deces din cauza infecției cu coronavirus este un bărbat de 74 de ani din județul Ialomița, Bărbatul a fost internat la Bacău, în Spitalul Comănești, secția ATI. Primele simptome apărute au fost pe data de 19 , iar pe 22 martie a fost internat în stare gravă. Potrivit autorităților, bărbatul suferea de probleme preexistente precum obezitate, HTA și insuficiență renală cronică.

UPDATE: Al 11-lea deces. Bărbat de 59 de ani, o femeie de 80 de ani și un bărbat de 71 de ani. Toate cele 3 noi cazuri, la Suceava.

UPDATE: Al optulea deces în România, din cauza COVID-19. Astfel că, autoritățile au anunțat decesul unui bărbat în vârstă de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova, confirmat pozitiv în data de 19.03.2020.

UPDATE: Șapte decese confirmate în România, la această oră. Este vorba despre un caz care a pornit din spital, pacientul luând acest nou tip de coronavirus de la un coleg de salon.

Notă: Este vorba despre un bărbat de 65 de ani internat la Spitalul Universitar din București.

UPDATE: A fost confirmat al 6-lea deces. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 64 de ani din Arad, internat la spital din 20 martie, în stare gravă.

UPDATE: Cinci decese. Ultimul caz, un bărbat de 71 de ani, din Suceava, confirmat pozitiv cu noul coronavirus.

Update: În această dimineață a fost înregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmată pozitiv la COVID 19. Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 în Spitalul județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice ( diabet, boli cardiovasculare), fără context epidemiologic ( nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv).

UPDATE: ”În această seară s-a înregistrat al treilea deces pe teritoriul României al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19).

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 70 de ani care a fost internat în Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv în data de 19 martie 2020 și în data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Pacientul avea afecțiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala).

În urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de călătorie sau contact cu o persoană infectată.”, se arată într-un comunicat emis de Grupul de Comunicare Strategică.

UPDATE: A decedat o a doua persoană infectată cu coronavirus, în România. datele sunt oficiale.

”Astăzi, 22 martie, au fost înregistrate primele 2 decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul în vârstă de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat în aceeași dată la SCBI Craiova, pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, în vârstă de 74 de ani era internat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale Dr. Victor Babeş – București, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, având o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă.”, se arată într-un comunicat oficial.

Primul pacient mort de coronavirus, în România

Potrivit datelor oficiale, pacientul mai suferea și de alte boli foarte grave, printre care și cancer. El s-a întors în România pe 6 martie, din Franța.

”A fost înregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul României. Este vorba de pacientul în vârstă de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat în aceeași dată la SCBI Craiova. Pacientul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer).”, se arată în comunicatul emis de Grupul de Comunicare Strategică.

Situația în România

În România, au fost confirmate oficiale 367 de cazuri. Vorbim, în același context de 52 de persoane considerate vindecate, potrivit datelor oficiale prezentate de oficialități. Cel mai mare număr de bolnavi pare să fie constituit din nucleul celor care au intrat în țară după 1 martie, peroane care au intrat în carantină sau care ar fi trebuit să stera în izolare la domiciliu. În seara zilei de sâmbătă, a fost adoptată o ordonanță militară prin care românilor li se cere să stea în case între orele 22 și 6 dimineața.