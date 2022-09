Aventura unui român cu Dacia Spring – susține că a făcut București-Timișoara cu doar 95 de lei

Un român susține că reușit să facă aventura care l-a costat doar 95 de lei pe ruta București-Timișoara cu mașina sa, Dacia Spring. Află cum a decurs itinerariul bărbatului și care este secretul.

Proprietarul unui autoturism Dacia Spring care beneficiază de motor electric, a postat pe un grup dedicat proprietarilor acestui model de autovehicul aventura sa care l-a dus pe ruta București-Timișoara și retur cheltuind doar 95 de lei. Trebuie menționat faptul că această rută, dus-întors, măsoară aproximativ 1.300 de kilometri.

Bărbatul a menționat că pe toată durata traseului, în mașina sa s-au aflat doi adulți, un copil în vârstă de trei ani, dar și portbagajul „plin până la refuz”, dar și lucruri care au fost puse pe locul liber de pe bancheta din spate. Proprietarul Daciei Spring a profitat la maximum de încărcările gratuite de-a lungul traseului său, scriu cei de la Adevarul.ro.

„Încărcare gratuită în București, încărcare gratuită la Curtea de Argeș ( m-am abătut de la traseu pentru a încărca gratis. Și la întoarcere, dar nu am mai ajuns in timpul programului și am găsit statia închisă) încărcat Enel X la Sibiu doar cât să ajung la Deva, încărcat full la Deva tot Enel X”, a explicat acesta.