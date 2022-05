Fosta concurentă de la Insula Iubirii care și-a refăcut fața: „Mă simt cel putin cu 5 ani mai tânără”

O fostă concurentă de la emisiunea ,,Insula Iubirii” este extrem de fericită. Aceasta și-a testat relația în cadrul show-ului de la Antena 1, dar a ajuns să plece singură și rănită din Thailanda. Bărbatul cu care era în cuplu a decis să renunțe imediat la ea după ce echipa de filmare i-a întins o provocare pe care a ratat-o ulterior. Ce spune femeia despre schimbările pe care le-a făcut în tot timpul acesta? Fanii o văd foarte mulțumită de deciziile luate.

Multe din fostele concurente de la emisiunea ,,Insula Iubirii” au rămas încă în vizorul publicului. Românii le urmăresc evoluția și așteaptă să vadă cum le-a schimbat viața proiectul din Thailanda.

Mirela Baniaș a făcut parte din cuplurile care s-au destrămat pe insulă. Ea a reușit să treacă peste dezamăgirea provocată de fostul amorez și a mers mai departe.

Aceasta și-a făcut și câteva schimbări de-a lungul timpului: a slăbit, și-a schimbat stilul vestimentar și acum are un zâmbet larg pe buze. Bruneta este mândră de rezultatele obținute, motiv pentru care se pozează des chiar și în ipostaze destul de provocatoare.

„Da, recunosc că am operații estetice…. Am, chiar de fiecare dată când mi-am făcut ceva AM și postat. La 38 de ani nu mai cred în creme minune, decât în puterea lor de hidratare. La 6 luni trec pragul esteticianului pentru retușuri’, scria bruneta pe Instagram, în trecut.