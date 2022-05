Audierile în procesul de plagiat al lui Nicolae Ciucă au început

Au început audierile în procesul de plagiat privind teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Șeful Executivului de la București este acuzat de jurnalista de investigație Emilia Șercan că lucrarea are pasaje copiate. Prim-ministrul român va fi citat pentru a da explicații în scandalul în care este implicat. Politicianul este așteptat să vină la audieri, anunță România TV.

Inițial, analiza cazului de posibil plagiat legat de teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă a fost oprită. O ordonanță trimisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), organismul abilitat să dea un răspuns în astfel de situații, a cerut oprirea întregii analize, până când un dosar penal referitor la acuzațiile de plagiat împotriva premierului să fie soluționate la parchet.

CNATDCU, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, a admis, la sfârșitul lunii ianuarie, trei sesizări pentru analiza tezei de doctorat a premierului României, acuzat de plagiat.

Potrivit PressOne, teza lui Ciucă, în baza căreia a devenit doctor în Științe militare în 2003, are conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138. Informațiile din cel puțin 19 pagini au fost copiate din alte două teze de doctorat susținute anterior la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAP), una dintre ele coordonată chiar de îndrumătorul prim-ministrului.

În ciuda dovezilor, premierul Nicolae Ciucă neagă că ar fi plagiat în teza de doctorat. Totuși, a precizat că va lua o decizie referitoare la demisia de la şefia partidului şi a Guvernului, dacă instituţiile abilitate vor dovedi că a copiat, pentru că are „onoare şi demnitate”.

„Mai întâi de toate, nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1988-2001. Am susţinut-o în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatrul de operaţii. Iar în momentul de faţă, lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie. Sigur, am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens”, a reacționat la finalul Congresului extraordinar de la Palatul Parlamentului, unde a fost ales preşedinte al PNL.