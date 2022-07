Au crescut dobânzile la depozitele acestei mari bănci din România. Cât câștigi, dacă îți plasezi banii aici

Asistăm la o creștere accelerată a dobânzilor practicate de băncile comerciale din țara noastră, pe măsură ce băncile centrale înăspresc politica monetară, în încercarea de a tempera inflația.

Din fericire, cresc și dobânzile la instrumentele de economisire disponibile pentru populație și firme. Practic, mai multe bănci din țară au majorat aceste dobânzi, deși e foarte corect să afirmăm că rata anuală a inflației, evaluată de BNR la peste 15%, rămâne în continuare greu de acoperit. Totuși, decât să ții banii la saltea și să pierzi mai mult, e mai avantajos să optezi pentru o dobândă la depozitele bancare, oricât ar fi ea de mică, asta dacă nu ai planuri de investiții cu banii, ce pot să-ți aducă randamente mai puternice.

Una dintre cele mai mari bănci din sectorul de profil autohton, Raiffeisen Bank, oferă dobânzi de 7% pe an la depozitele în lei pe 2 ani. Depozitele pe un an sunt recompensate cu dobânzi de 6,50%. De asemenea, a fost reintrodusă maturitatea de 3 luni în oferta curentă de depozite.

„Raiffeisen Bank a reintrodus maturitatea de 3 luni în oferta curentă de depozite și a crescut semnificativ dobânzile la produsele de economisire în lei pentru persoane fizice. Cea mai mare dobânda, în lei, plătită de Raiffeisen Bank este de 7% pe an, pentru depozitele în lei, cu scadență de 2 ani. Oferta de economisire pentru persoane fizice a Raiffeisen Bank este disponibilă 100% în aplicațiile digitale Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online”, transmite banca.

“Continuăm acțiunile noastre de consiliere și încurajare a clienților pentru a-și crea o rezervă financiară sănătoasă, să-și îmbunătățească obiceiurile de a economisi pe termen scurt, mediu sau lung, în funcție de planurile lor. Din acest motiv, am reintrodus în oferta noastră și depozitele în lei pe 3 luni, cu o dobânda de 5,50% pe an. Prin adaptarea rapidă a ofertei noastre de depozite, ne-am propus să reducem impactul negativ pe care îl are inflația în creștere asupra disponibilităților clienților noștri.” a declarat Cătălin Munteanu, director executiv Aria Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.