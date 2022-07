Atac armat în Paris. O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite

Cel puțin o persoană a murit și alte patru au fost rănite în timpul unui incident armat produs marți, 19 iulie, într-un bar din Paris.

Doi bărbați „au coborât dintr-o mașină și au tras asupra unor persoane așezate la terasa unui bar”, a declarat poliția locală, citată de agenția de presă AFP. Ulterior, autoritățile au precizat că au fost trei atacatori.

Incidentul a avut loc în Arondismentul 11.

În timp ce unul dintre atacatori a fost arestat, un altul ar fi fugit, iar cel de-al treilea este grav rănit, potrivit primarului local Francois Vauglin.

El a adăugat că poliția națională îl caută „foarte activ pe cel de-al doilea” atacator și că „o celulă medico-psihologică va fi deschisă cât mai curând posibil pentru rezidenți sau martori”.

Una dintre cele cinci victime a fost declarată moartă la fața locului, iar celelalte patru au fost transportate la un spital din zonă, unde rănile lor sunt considerate ca fiind în pericol de moarte. Identitățile suspecților și ale victimelor nu au fost dezvăluite imediat.

